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حقيقة انتقال راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان

Time منذ 43 دقيقة
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حقيقة انتقال راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشف أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، عن حقيقة ضم فريقه للنجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بعدما دخل في خلاف شديد مع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد.

ويرغب اللاعب في الحصول على عقد جديد، يضمن بقاءه في سانتياجو برنابيو حتى 2024، بينما تصر إدارة الريال على منحه عامًا واحدًا فقط؛ ليقول بيرنات: "أتمنى أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، إنه لاعب رائع".

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "سيرجيو قائد رائع أيضًا، لقد أظهر قدراته الفنية الرائعة على مدار السنوات الماضية"، متابعًا:" يتمتع راموس بشخصية قوية، لكن لا يمكنني التعقيب أكثر من ذلك، حيث أنني أعتقد أن ما تحدثت عنه الصحافة بشأن ضمه، مجرد شائعات".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فراغ ممثل لأي كتلة هو مجموع الجرافيتونات في تمثيله لدرجة الثقل مغناطيسيا
.M.
ياه يسخافه عقولهن يفشلن والله😅 ياليت انطميتن بس
عدو الخونة
دائما استحضر ابو لجين الهذلول وهو يصور ابنته كاشفة شعرها وتقود السيارة انتبه هو من يصورها ويشجعها على المعصية والفسوق وهذا مثل على مقولة عمر رضي الله عنه عجبت لجلد المنافق وخور المسلم
د محمد ماجد بخش
الجرافيتون وحدة فراغ مصححة لدرجة الثقل لتظهر الدرجة المغناطيسية كمحصل نهائي لمركز وحدة كتلة المجموع وتكون الطاقة عبر وعلى قدر نواة التحول
بركان
وايش فيهم عمال النظافه؟ على الاقل حصل وظيفه محسسيني ان شعب الله المختار وهالوظائف عيب كلنا بالاخير بشر ولافرق بيننا عند الله الا بالتقوى انا هنا وصلنا الاربعين ومافي وظائف شهادة ع الفاضي حسبي الله على كل ظالم بموت من القهر

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