حقيقة انتقال راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشف أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، عن حقيقة ضم فريقه للنجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بعدما دخل في خلاف شديد مع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد.
ويرغب اللاعب في الحصول على عقد جديد، يضمن بقاءه في سانتياجو برنابيو حتى 2024، بينما تصر إدارة الريال على منحه عامًا واحدًا فقط؛ ليقول بيرنات: "أتمنى أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، إنه لاعب رائع".
وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "سيرجيو قائد رائع أيضًا، لقد أظهر قدراته الفنية الرائعة على مدار السنوات الماضية"، متابعًا:" يتمتع راموس بشخصية قوية، لكن لا يمكنني التعقيب أكثر من ذلك، حيث أنني أعتقد أن ما تحدثت عنه الصحافة بشأن ضمه، مجرد شائعات".