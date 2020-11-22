هجوم إلكتروني " كاسح " يهدد الأمن السيبراني حول العالم

علي القحطاني (صدى):
حذر خبراء في الأمن السيبراني، من هجوم "كاسح" يهدد سلامة خدمات الإنترنت، بما فيها المشفرة التي يُفترض أنها مؤمنة وغير قابلة للاختراق.
وأوضح الخبراء أن هذا الهجوم يملك القدرة على اختراق المواقع وتعطيلها وإغلاق الحسابات ونقل الملكية والسيطرة على التعاملات الافتراضية المشفرة حيثما كانت عبر العالم.
وقالت إن أبرز المؤسسات المتضررة أصبحت معروفة اليوم. وهي "ليكويد دوت كوم"، و"نايس هاش"، و"بيبوكس"، و"سليلوز"، و"واير إكس". في المقابل تعرّض العام الماضي أكثرُ من 28 ألف حساب مستضاف لأضرار جراء هذه الهجمات.
وأطلق الخبراء على الاعتداء اسم "غو دادي" (هيا يا أبي)؛ حيث أنها نجحت في خداع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في إصلاح أعطاب الإنترنت وتأمينها على غرار شركة "غو دادي" الأمريكية، الأكبر من نوعها في العالم، التي تأسست سنة 1997.