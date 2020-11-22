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هجوم إلكتروني " كاسح " يهدد الأمن السيبراني حول العالم

Time منذ 48 دقيقة
Views 1432
هجوم إلكتروني " كاسح " يهدد الأمن السيبراني حول العالم

علي القحطاني (صدى):
حذر خبراء في الأمن السيبراني، من هجوم "كاسح" يهدد سلامة خدمات الإنترنت، بما فيها المشفرة التي يُفترض أنها مؤمنة وغير قابلة للاختراق.

وأوضح الخبراء أن هذا الهجوم يملك القدرة على اختراق المواقع وتعطيلها وإغلاق الحسابات ونقل الملكية والسيطرة على التعاملات الافتراضية المشفرة حيثما كانت عبر العالم.

وقالت إن أبرز المؤسسات المتضررة أصبحت معروفة اليوم. وهي "ليكويد دوت كوم"، و"نايس هاش"، و"بيبوكس"، و"سليلوز"، و"واير إكس". في المقابل تعرّض العام الماضي أكثرُ من 28 ألف حساب مستضاف لأضرار جراء هذه الهجمات.

وأطلق الخبراء على الاعتداء اسم "غو دادي" (هيا يا أبي)؛ حيث أنها نجحت في خداع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في إصلاح أعطاب الإنترنت وتأمينها على غرار شركة "غو دادي" الأمريكية، الأكبر من نوعها في العالم، التي تأسست سنة 1997.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فراغ ممثل لأي كتلة هو مجموع الجرافيتونات في تمثيله لدرجة الثقل مغناطيسيا
.M.
ياه يسخافه عقولهن يفشلن والله😅 ياليت انطميتن بس
عدو الخونة
دائما استحضر ابو لجين الهذلول وهو يصور ابنته كاشفة شعرها وتقود السيارة انتبه هو من يصورها ويشجعها على المعصية والفسوق وهذا مثل على مقولة عمر رضي الله عنه عجبت لجلد المنافق وخور المسلم
د محمد ماجد بخش
الجرافيتون وحدة فراغ مصححة لدرجة الثقل لتظهر الدرجة المغناطيسية كمحصل نهائي لمركز وحدة كتلة المجموع وتكون الطاقة عبر وعلى قدر نواة التحول
بركان
وايش فيهم عمال النظافه؟ على الاقل حصل وظيفه محسسيني ان شعب الله المختار وهالوظائف عيب كلنا بالاخير بشر ولافرق بيننا عند الله الا بالتقوى انا هنا وصلنا الاربعين ومافي وظائف شهادة ع الفاضي حسبي الله على كل ظالم بموت من القهر

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