الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. محمد الشيخ: كل معطيات بطل الدوري تتوفر في الهلال

Time منذ ساعة
Views 1474
بالفيديو.. محمد الشيخ: كل معطيات بطل الدوري تتوفر في الهلال

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي، محمد الشيخ، إن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انحصر في الهلال، مبرر ذلك بأن الفرق الأخرى ليست في أفضل أحوالها، في حين أن الهلال ينطبق عليه كل معطيات بطل الدوري.

وذكر، خلال مداخلته في برنامج "الدوري مع وليد"، أنه توقع أن يكون الدوري بين الهلال والنصر، إلا أن توقعاته تغيرت بعد خسارة النصر 3 مباريات.

وأضاف أن الأهلي كان من أبرز المتنافسين في الدوري إلا أن وضعه تغير من حيث الأداء الفني والإداري وكذلك اللاعبين، لافتا إلى أن الشباب أيضا يُعاد تكوينه، لذلك تم استبعاده من الفوز بالبطولة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فراغ ممثل لأي كتلة هو مجموع الجرافيتونات في تمثيله لدرجة الثقل مغناطيسيا
.M.
ياه يسخافه عقولهن يفشلن والله😅 ياليت انطميتن بس
عدو الخونة
دائما استحضر ابو لجين الهذلول وهو يصور ابنته كاشفة شعرها وتقود السيارة انتبه هو من يصورها ويشجعها على المعصية والفسوق وهذا مثل على مقولة عمر رضي الله عنه عجبت لجلد المنافق وخور المسلم
د محمد ماجد بخش
الجرافيتون وحدة فراغ مصححة لدرجة الثقل لتظهر الدرجة المغناطيسية كمحصل نهائي لمركز وحدة كتلة المجموع وتكون الطاقة عبر وعلى قدر نواة التحول
بركان
وايش فيهم عمال النظافه؟ على الاقل حصل وظيفه محسسيني ان شعب الله المختار وهالوظائف عيب كلنا بالاخير بشر ولافرق بيننا عند الله الا بالتقوى انا هنا وصلنا الاربعين ومافي وظائف شهادة ع الفاضي حسبي الله على كل ظالم بموت من القهر

أخر الأخبار

 أشهر 7 أعطال تصيب السيارات 
 أشهر 7 أعطال تصيب السيارات 
Time منذ 5 دقائق Views 1067
لحظات مرعبة بعد انهيار جبلي
لحظات مرعبة بعد انهيار جبلي
Time منذ 14 دقيقة Views 191
الحلاق عصبي بزيادة
الحلاق عصبي بزيادة
Time منذ 15 دقيقة Views 228
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 16 دقيقة Views 215
المرتزق عبدالباري عطوان يعترف بفضل المملكة عليه بعد أن كان "عامل نظافة"
المرتزق عبدالباري عطوان يعترف بفضل المملكة عليه بعد أن كان "عامل نظافة"
Time منذ 17 دقيقة Views 1567
‏وزير الاستثمار: المملكة متوائمة مع التوجه العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة
‏وزير الاستثمار: المملكة متوائمة مع التوجه العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة
Time منذ 22 دقيقة Views 1293
الملك سلمان: المملكة ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (فيديو)
الملك سلمان: المملكة ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (فيديو)
Time منذ 30 دقيقة Views 1359
3 أشياء يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل
3 أشياء يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل
Time منذ 35 دقيقة Views 1411
«الصحة»: تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 40 دقيقة Views 1781
حقيقة انتقال راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان
حقيقة انتقال راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان
Time منذ 43 دقيقة Views 1415