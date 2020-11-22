بالفيديو.. محمد الشيخ: كل معطيات بطل الدوري تتوفر في الهلال

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي، محمد الشيخ، إن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انحصر في الهلال، مبرر ذلك بأن الفرق الأخرى ليست في أفضل أحوالها، في حين أن الهلال ينطبق عليه كل معطيات بطل الدوري.
وذكر، خلال مداخلته في برنامج "الدوري مع وليد"، أنه توقع أن يكون الدوري بين الهلال والنصر، إلا أن توقعاته تغيرت بعد خسارة النصر 3 مباريات.
وأضاف أن الأهلي كان من أبرز المتنافسين في الدوري إلا أن وضعه تغير من حيث الأداء الفني والإداري وكذلك اللاعبين، لافتا إلى أن الشباب أيضا يُعاد تكوينه، لذلك تم استبعاده من الفوز بالبطولة.