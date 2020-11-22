كاريلي يقرر الاستعانة بالجبرين وآل منصور أمام الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
قرر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الاستعانة بخدمات الثنائي عبدالعزيز الجبرين, وحمد آل منصور في لقاء الفريق المرتقب أمام الفيصلي غدا الاثنين, في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
وقالت مصادر إن كاريلي قرر إجراء تغييرات عناصرية على قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام الفيصلي، حيث يتوقع أن تشهد إلى جانب وجود الصربي ألكسندر بريجوفيتش أساسياً، مشاركة الثنائي الجديد حمد آل منصور وعبد العزيز الجبرين كأوراق رابحة".
ويذكر أن كاريلي استعاد خدمات لاعب غاري رودريغيز بعد تعافيه من الإصابة, في حين التحق الثنائي "أحمد حجازي, رومارينيو" بتديبات الفريق , بعد غيابهم عنها الأيام الماضية.