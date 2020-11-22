الأعداد السابقة للصحيفة

كاريلي يقرر الاستعانة بالجبرين وآل منصور أمام الفيصلي

Time منذ ساعة
Views 1557
كاريلي يقرر الاستعانة بالجبرين وآل منصور أمام الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
قرر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الاستعانة بخدمات الثنائي عبدالعزيز الجبرين, وحمد آل منصور في لقاء الفريق المرتقب أمام الفيصلي غدا الاثنين, في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وقالت مصادر إن كاريلي قرر إجراء تغييرات عناصرية على قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام الفيصلي، حيث يتوقع أن تشهد إلى جانب وجود الصربي ألكسندر بريجوفيتش أساسياً، مشاركة الثنائي الجديد حمد آل منصور وعبد العزيز الجبرين كأوراق رابحة".

ويذكر أن كاريلي استعاد خدمات لاعب غاري رودريغيز بعد تعافيه من الإصابة, في حين التحق الثنائي "أحمد حجازي, رومارينيو" بتديبات الفريق , بعد غيابهم عنها الأيام الماضية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فراغ ممثل لأي كتلة هو مجموع الجرافيتونات في تمثيله لدرجة الثقل مغناطيسيا
.M.
ياه يسخافه عقولهن يفشلن والله😅 ياليت انطميتن بس
عدو الخونة
دائما استحضر ابو لجين الهذلول وهو يصور ابنته كاشفة شعرها وتقود السيارة انتبه هو من يصورها ويشجعها على المعصية والفسوق وهذا مثل على مقولة عمر رضي الله عنه عجبت لجلد المنافق وخور المسلم
د محمد ماجد بخش
الجرافيتون وحدة فراغ مصححة لدرجة الثقل لتظهر الدرجة المغناطيسية كمحصل نهائي لمركز وحدة كتلة المجموع وتكون الطاقة عبر وعلى قدر نواة التحول
بركان
وايش فيهم عمال النظافه؟ على الاقل حصل وظيفه محسسيني ان شعب الله المختار وهالوظائف عيب كلنا بالاخير بشر ولافرق بيننا عند الله الا بالتقوى انا هنا وصلنا الاربعين ومافي وظائف شهادة ع الفاضي حسبي الله على كل ظالم بموت من القهر

أخر الأخبار

 أشهر 7 أعطال تصيب السيارات 
 أشهر 7 أعطال تصيب السيارات 
Time منذ 5 دقائق Views 1066
لحظات مرعبة بعد انهيار جبلي
لحظات مرعبة بعد انهيار جبلي
Time منذ 14 دقيقة Views 191
الحلاق عصبي بزيادة
الحلاق عصبي بزيادة
Time منذ 15 دقيقة Views 222
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 15 دقيقة Views 215
المرتزق عبدالباري عطوان يعترف بفضل المملكة عليه بعد أن كان "عامل نظافة"
المرتزق عبدالباري عطوان يعترف بفضل المملكة عليه بعد أن كان "عامل نظافة"
Time منذ 16 دقيقة Views 1561
‏وزير الاستثمار: المملكة متوائمة مع التوجه العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة
‏وزير الاستثمار: المملكة متوائمة مع التوجه العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة
Time منذ 22 دقيقة Views 1291
الملك سلمان: المملكة ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (فيديو)
الملك سلمان: المملكة ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1359
3 أشياء يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل
3 أشياء يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل
Time منذ 35 دقيقة Views 1411
«الصحة»: تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 39 دقيقة Views 1781
حقيقة انتقال راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان
حقيقة انتقال راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان
Time منذ 43 دقيقة Views 1415