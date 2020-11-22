وظائف شاغرة للرجال والنساء يوفرها برنامج العمل عن بعد

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج العمل عن بعد، اليوم الأحد، عن توفر 17 وظيفة للرجال والنساء بنظام العمل (عن بُعد) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضح البرنامج أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني حسابات، مشرف عمال، كاتب ادخال بيانات، مدخل بيانات (وظيفتان)، مساعد إداري، مندوبة مبيعات، مشرف قاعدة بيانات، كاتبة إدخال بيانات، إداري، منظم برامج إعلامية، مستشار تسويق، مبرمج، اختصاصي تسويق، مترجم، كاتب شؤون أفراد، مندوب مشتريات.
وأشار إلى طريقة التسجيل للباحثين عن عمل:
1- زيارة بوابة (العمل عن بعد).
2- اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل).
3- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
4- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
5- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي، ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.
وقال البرنامج، أن التقديم مُتاح الآن بدأ الأربعاء الموافق 2020/10/21م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا.