متاجر في المملكة تستبدل الأكياس البلاستيكية المجانية بأخرى صديقة للبيئة

علي القحطاني (صدى):
اتجهت عدة متاجر في المملكة لتوفير أكياس قماشية صديقة للبيئة بدلا من الأكياس البلاستيكية المجانية.
وحددت المتاجر، وفقا لـ"الوطن"، ثمن الأكياس القماشية، حيث بلغ سعر الأكياس كبيرة الحجم ريال، في حين بلغ سعر الأكياس صغيرة الحجم نصف ريال.
ولاقت هذه الخطوة ردود أفعال متباينة ما بين مؤيدين لها ومعارضين، حيث أكد البعض أن الأكياس القماشية تساعد في الحفاظ على البيئة،كما يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة، في حين عبر آخرون عن عدم موافقتهم على هذه الخطوة لأنها تكلفهم ثمن الأكياس بعدما كانوا يحصلون عليها بشكل مجاني.