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بال‏فيديو.. وزير الاقتصاد التركي السابق: أردوغان رفع سعر الفائدة رغم قوله أنها خيانة للوطن

Time منذ 32 دقيقة
Views 1275
بال‏فيديو.. وزير الاقتصاد التركي السابق: أردوغان رفع سعر الفائدة رغم قوله أنها خيانة للوطن

وكالات (صدى):
أكد وزير الاقتصاد التركي السابق، علي باباجان، أمس السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع سعر الفائدة من 10 لـ 15%، وكان يقول سابقاً بأن هذا خيانة للوطن، والآن أهدر 130 مليار احتياطي نقدي، حيث أصبح الاحتياطي الآن سالب 39 مليار وديون الخزينة ارتفعت  إلى تريليون و860 مليار ليرة.

وقال علي باباجان: "لقد قلت من قبل إن الفائدة المرتفعة خيانة للأمة، لماذا ترفعها الآن؟ عليك أن توضح للأمة سبب رفع الفائدة، أنت سبب فقر هذه الأمة"، مضيفًا: "إذا لزم الأمر، فنحن بحاجة إلى تناول بعض مسكنات الألم في هذه المرحلة لتحمل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية".

وتابع مخاطبا أردوغان: "بيع الوطن والتخلي عنه يأتي من خلال سياسات نقدية فاسدة مثل رفع الفائدة، والتضخم المرتفع، وسوء الإدارة المالية، وإهدار موارد الدولة"، لافتًا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي التركي انخفض إلى سالب 39 مليار دولار.

واتهم وزير الاقتصاد التركي السابق، أردوغان بإهدار أكثر من 130 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي حققتها الأمة على مر السنين بعرق شعبها خلال عامين فقط، قائلًا: "تضاعف دين الخزانة تقريبًا في عامين إذ ارتفعت ديون الخزانة إلى تريليون و860 مليار ليرة، منذ توليك منصب رئيس الحزب في عام 2018، وإسناد إدارة الاقتصاد لأقاربك، ومن ثم اختفاء صهرك الذى عينته وزيرا، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة، وأصبح من بين كل ثلاثة أشخاص شخصا عاطل عن العمل في بلدنا".

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أحدث التعليقات

الكمندر
الله يرحمه ويغفر له ويجبر مصاب اهله
ابوخالد
ممكن عنده فكره او ابداع اوتغيير
آخر المشوار
بحفر قبرك وارقد معك انا فيه ، مليت من عيشتا منتب معي فيها
ابو شبيب
الله يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لملوك اسياء

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