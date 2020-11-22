وكالات (صدى):
أكد وزير الاقتصاد التركي السابق، علي باباجان، أمس السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع سعر الفائدة من 10 لـ 15%، وكان يقول سابقاً بأن هذا خيانة للوطن، والآن أهدر 130 مليار احتياطي نقدي، حيث أصبح الاحتياطي الآن سالب 39 مليار وديون الخزينة ارتفعت إلى تريليون و860 مليار ليرة.
وقال علي باباجان: "لقد قلت من قبل إن الفائدة المرتفعة خيانة للأمة، لماذا ترفعها الآن؟ عليك أن توضح للأمة سبب رفع الفائدة، أنت سبب فقر هذه الأمة"، مضيفًا: "إذا لزم الأمر، فنحن بحاجة إلى تناول بعض مسكنات الألم في هذه المرحلة لتحمل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية".
وتابع مخاطبا أردوغان: "بيع الوطن والتخلي عنه يأتي من خلال سياسات نقدية فاسدة مثل رفع الفائدة، والتضخم المرتفع، وسوء الإدارة المالية، وإهدار موارد الدولة"، لافتًا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي التركي انخفض إلى سالب 39 مليار دولار.
واتهم وزير الاقتصاد التركي السابق، أردوغان بإهدار أكثر من 130 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي حققتها الأمة على مر السنين بعرق شعبها خلال عامين فقط، قائلًا: "تضاعف دين الخزانة تقريبًا في عامين إذ ارتفعت ديون الخزانة إلى تريليون و860 مليار ليرة، منذ توليك منصب رئيس الحزب في عام 2018، وإسناد إدارة الاقتصاد لأقاربك، ومن ثم اختفاء صهرك الذى عينته وزيرا، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة، وأصبح من بين كل ثلاثة أشخاص شخصا عاطل عن العمل في بلدنا".