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بالفيديو.. ‏وزير التعليم: مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث

Time منذ 26 دقيقة
Views 1319
بالفيديو.. ‏وزير التعليم: مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث

الرياض (صدى):
صرح وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، أن مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث، لافتة إلى أن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا.

وأوضح ‏وزير التعليم، خلال جلسة نقاشية في قمة العشرين: "قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان.. ونقلنا التعليم أثناء أزمة كورونا ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية".

وقال "آل الشيخ" : "‏لم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء أزمة كورونا.. "تعليم الأطفال" كان تحديا واجهه العالم أثناء أزمة كورونا"، مضيفًا:" خلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الالكترونية للتعليم عن بعد ".

وأشار إلى أن هناك 6 ملايين طالب استفادوا من تطبيق "مدرستي" الالكتروني لاستمرار التعليم، كما أن اقتصاديات التعليم ستتغير بعد أزمة كورونا، فيما نقل تجربة المملكة خلال أزمة الجائحة.

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أحدث التعليقات

الكمندر
الله يرحمه ويغفر له ويجبر مصاب اهله
ابوخالد
ممكن عنده فكره او ابداع اوتغيير
آخر المشوار
بحفر قبرك وارقد معك انا فيه ، مليت من عيشتا منتب معي فيها
ابو شبيب
الله يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لملوك اسياء

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