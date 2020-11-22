"جوميز " يعوض غياب اللاعبين ويتحكم في نتائج الهلال بالديربي غداً

ماجد محمد (صدى):
تترقف جماهير الساحرة المستديرة غداً الإثنين ديربي الرياض والمواجهة النارية بين فريقي الهلال والنصر .
ورغم غياب عدد من اللاعبين بسبب إصابات كورونا إلا أن " الزعيم " يمتلك بوصلة الفوز مع تواجد أسد الهلال " جوميز " .
ويعد " جوميز " القوة التي تعتمد عليها الهلال بنسبة 50 % وكذلك مدربه " لوشيسكو" الذي يعتبره حصان الرهان الفائز بعد دوره السابق في تحقيق لقب بطل الدوري في الموسم الماضي وتتويجه بطلاً لكأس دوري أبطال آسيا في موسم تاريخي لن تنساه الجماهير .
الجدير بالذكر أن " أسد الهلال " سجل 11 هدف لدوري أبطال آسيا ، و50 هدف في موسمين و4 جولات فقط منذ إنضمامه للفريق .