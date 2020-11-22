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صورة نادرة لباعة المياة بالقرب من جازان
منذ ساعة
984
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أحدث التعليقات
الكمندر
الله يرحمه ويغفر له ويجبر مصاب اهله
ابوخالد
ممكن عنده فكره او ابداع اوتغيير
آخر المشوار
بحفر قبرك وارقد معك انا فيه ، مليت من عيشتا منتب معي فيها
ابو شبيب
الله يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لملوك اسياء
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