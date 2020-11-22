النائب العام المصري: إسرائيل تحول أموال لفتيات في مصر للقيام بفيديوهات إباحية

القاهرة (صدى):
فجًر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي مفاجأة خطيرة حول إحدى قضايا الفجور المنظورة أمام القضاء .
وأكد "الصاوي " أن إحدى الفتيات اللاتي تم القبض عليهن في جرائم فيديوهات إباحية تم تحويل أموال لها بالدولار من إسرائيل .
وأضاف خلال لقائه بشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين أن الدولة لابد أن تتصدى لتلك النماذج التي أصبحت آداه لإسرائيل لتهديد أخلاق المجتمع ونسف قيمه .
وأشار أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء لأنهم سيعودون إلى نفس الطريق ، قائلاً: إحدى الفتيات واقفة في القفص تمسك المصحف وبعد الخروج ستعود ثانيةً للفيديوهات الإباحية .