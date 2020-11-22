الأعداد السابقة للصحيفة

النائب العام المصري: إسرائيل تحول أموال لفتيات في مصر للقيام بفيديوهات إباحية

Time منذ ساعة
Views 1968
Comment 1
النائب العام المصري: إسرائيل تحول أموال لفتيات في مصر للقيام بفيديوهات إباحية

القاهرة (صدى):
فجًر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي مفاجأة خطيرة حول إحدى قضايا الفجور المنظورة أمام القضاء .

وأكد "الصاوي " أن إحدى الفتيات اللاتي تم القبض عليهن في جرائم فيديوهات إباحية تم تحويل أموال لها بالدولار من إسرائيل .

وأضاف خلال لقائه بشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين أن الدولة لابد أن تتصدى لتلك النماذج التي أصبحت آداه لإسرائيل لتهديد أخلاق المجتمع ونسف قيمه .

وأشار أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء لأنهم سيعودون إلى نفس الطريق ، قائلاً: إحدى الفتيات واقفة في القفص تمسك المصحف وبعد الخروج ستعود ثانيةً للفيديوهات الإباحية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الكمندر
الله يرحمه ويغفر له ويجبر مصاب اهله
ابوخالد
ممكن عنده فكره او ابداع اوتغيير
آخر المشوار
بحفر قبرك وارقد معك انا فيه ، مليت من عيشتا منتب معي فيها
ابو شبيب
الله يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لملوك اسياء

أخر الأخبار

رجل يضبط زوجته أثناء تصوير مقاطع جنسية وإرسالها لشاب
رجل يضبط زوجته أثناء تصوير مقاطع جنسية وإرسالها لشاب
Time منذ 11 دقيقة Views 196
بالصور.. خمسينية تغطى جسدها بالكامل بالوشم فى 5 سنوات
بالصور.. خمسينية تغطى جسدها بالكامل بالوشم فى 5 سنوات
Time منذ 16 دقيقة Views 164
متاجر في المملكة تستبدل الأكياس البلاستيكية المجانية بأخرى صديقة للبيئة
متاجر في المملكة تستبدل الأكياس البلاستيكية المجانية بأخرى صديقة للبيئة
Time منذ 21 دقيقة Views 1300
بالفيديو.. ‏وزير التعليم: مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث
بالفيديو.. ‏وزير التعليم: مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث
Time منذ 26 دقيقة Views 1318
بال‏فيديو.. وزير الاقتصاد التركي السابق: أردوغان رفع سعر الفائدة رغم قوله أنها خيانة للوطن
بال‏فيديو.. وزير الاقتصاد التركي السابق: أردوغان رفع سعر الفائدة رغم قوله أنها خيانة للوطن
Time منذ 32 دقيقة Views 1274
"جوميز " يعوض غياب اللاعبين ويتحكم في نتائج الهلال بالديربي غداً
"جوميز " يعوض غياب اللاعبين ويتحكم في نتائج الهلال بالديربي غداً
Time منذ 41 دقيقة Views 1624
بالفيديو.. زوج دنيا بطمة يقص الحبل السري لطفلته
بالفيديو.. زوج دنيا بطمة يقص الحبل السري لطفلته
Time منذ 46 دقيقة Views 1433
بالفيديو.. الزعاق يوضح طريقة معرفة المواسم عن طريق السلوك الزراعي
بالفيديو.. الزعاق يوضح طريقة معرفة المواسم عن طريق السلوك الزراعي
Time منذ ساعة Views 1634
صورة نادرة لباعة المياة بالقرب من جازان
صورة نادرة لباعة المياة بالقرب من جازان
Time منذ ساعة Views 983
وظيفة شاغرة في شركة القدية للاستثمار
وظيفة شاغرة في شركة القدية للاستثمار
Time منذ ساعة Views 1604