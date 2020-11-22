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تحديد موعد الفترة الثانية من إختبار القدرة المعرفية على مستوى المملكة

Time منذ 38 دقيقة
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تحديد موعد الفترة الثانية من إختبار القدرة المعرفية على مستوى المملكة

الرياض (صدى):
بدأ المركز الوطني للقياس المرحلة الأولى من اختبار القدرة المعرفية في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة أمس السبت ويستمر حتى غداً الإثنين .

وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الفترة الثانية من الإختبار خلال الفترة من 27 – 29 / 3 / 2021 م ، وسيتم فتح التسجيل بتاريخ 28 / 12 / 202- م ، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة .

وتحرص الهيئة على قياس حرارة المختبرين وتعقيم المقرات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، بينما يتكون الإختبار من أربع قدرات رئيسية هي " القدرة اللفظية ، والقدرة الكمية ، والقدرة الإستبدالية ، والقدرة المكانية ، ولا يعتمد على مناهج محددة وإنما على الحصيلة الثقافية والمعرفية .

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ناصح
يا .‘ع.س.ع. الله يهديك ارفق على حالك والله ماينفعك احدغير نفسك واشفوان انك تتضر نفسك, كل هذا الشتم مخيم في عقلك..
حمود ابوعبدالله
ودي اصدق بس قوية قوية

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