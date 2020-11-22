الأعداد السابقة للصحيفة

"بروق" تجمع قادة العالم افتراضياً في قمة العشرين

Time منذ 43 دقيقة
Views 1419
"بروق" تجمع قادة العالم افتراضياً في قمة العشرين

الرياض (صدى):
ساهمت منصة الاتصال المرئي الآمن "بروق"، من استضافة قمة مجموعة العشرين الحالية، والقمة الاستثنائية في مارس الماضي.

وتعد بروق منصة اتصال مرئي وآمن، وتديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من خلال مركز المعلومات الوطني، بكوادر وطنية شابة تعمل على تشغيلها بشكل متواصل.

وتساعد "بروق" في عقد الاجتماعات المهمة والحساسة افتراضيًا عن بعد بمستويات عالية من الأمان والموثوقية، وخفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية مع اختصار الوقت والجهد في التنظيم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التوازن المغناطيسي لأي وحدة عنصر لم يزل ويظل ثابتا في كل مركب يمثله العنصر في وحدته الممثلة في ذرته
د محمد ماجد بخش
المركز الفراغي المحوري يمثل لعدد الذرات المكافئة من عنصر لعنصر آخر
د محمد ماجد بخش
كتلة الذرة لها قوة وقدرة ومقاس ثقالي فراغي ممثل للارتباط مع ذرات العناصر المقاسة أيضا بدرجة الثبات المكملة أو المتممة لفترة العناصر الممثلة لفترة العنصر وقياس كتل ذرات العناصر الرابطة مع كتلة الذرة المرتبطة مغناطيسيا بدلالة عددية مكافئة
ناصح
يا .‘ع.س.ع. الله يهديك ارفق على حالك والله ماينفعك احدغير نفسك واشفوان انك تتضر نفسك, كل هذا الشتم مخيم في عقلك..
حمود ابوعبدالله
ودي اصدق بس قوية قوية

أخر الأخبار

6 نصائح يجب مراعاتها عند تناول المضاد الحيوي
6 نصائح يجب مراعاتها عند تناول المضاد الحيوي
Time منذ 8 دقائق Views 1032
فوائد عديدة لتناول "عصير السبانخ"
فوائد عديدة لتناول "عصير السبانخ"
Time منذ 13 دقيقة Views 1171
صندوق الإستثمارات يحذر المواطنين والمقيمين من رسائل تنتحل اسمه
صندوق الإستثمارات يحذر المواطنين والمقيمين من رسائل تنتحل اسمه
Time منذ 28 دقيقة Views 1389
تحديد موعد الفترة الثانية من إختبار القدرة المعرفية على مستوى المملكة
تحديد موعد الفترة الثانية من إختبار القدرة المعرفية على مستوى المملكة
Time منذ 38 دقيقة Views 1457
"بروق" تجمع قادة العالم افتراضياً في قمة العشرين
"بروق" تجمع قادة العالم افتراضياً في قمة العشرين
Time منذ 43 دقيقة Views 1419
جينيسيس في طريقها لإطلاق GV80 أول طراز SUV
جينيسيس في طريقها لإطلاق GV80 أول طراز SUV
Time منذ 48 دقيقة Views 1232
وظائف شاغرة في شركة الخطوط الحديدية
وظائف شاغرة في شركة الخطوط الحديدية
Time منذ 53 دقيقة Views 1587
صورة نادرة لـ "الأمير عبدالعزيز بن سلمان وابنته سلطانة"
صورة نادرة لـ "الأمير عبدالعزيز بن سلمان وابنته سلطانة"
Time منذ 58 دقيقة Views 2164
«هيئة الأرصاد»‏: ‏مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة (صور)
«هيئة الأرصاد»‏: ‏مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة (صور)
Time منذ ساعة Views 1917
إصابة لاعب الأهلي "إدريس فتوحي" بـ كورونا
إصابة لاعب الأهلي "إدريس فتوحي" بـ كورونا
Time منذ ساعة Views 1726