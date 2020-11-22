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«بومبيو»‏: تطلعنا لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت

Time منذ ساعة
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«بومبيو»‏: تطلعنا لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك ‏بومبيو، اليوم الأحد، أن بلاده كانت ااطلغ لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن القيادة الفلسطينية رفضت، على قوله.

‏وقال مايك بومبيو، أن هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مضيفًا: " نسعى لتحقيق السلام في المنطقة مع الأخذ بالحسبان خطر إيران.. نقوم بما قامت بها الإدارات الأمريكية السابقة في التفاعل مع قضايا المنطقة".

وأوضح ‏بومبيو: " شكلنا تحالفا للتعامل مع إيران ضمن استراتيجتنا في الشرق الأوسط.. وجودنا في العراق يهدف لدعم حكومة الكاظمي لبناء عراق مزدهر ‏، والعراقيون أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران ".

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ناصح
يا .‘ع.س.ع. الله يهديك ارفق على حالك والله ماينفعك احدغير نفسك واشفوان انك تتضر نفسك, كل هذا الشتم مخيم في عقلك..
حمود ابوعبدالله
ودي اصدق بس قوية قوية

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