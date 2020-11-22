«بومبيو»‏: تطلعنا لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن بلاده كانت ااطلغ لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن القيادة الفلسطينية رفضت، على قوله.
وقال مايك بومبيو، أن هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مضيفًا: " نسعى لتحقيق السلام في المنطقة مع الأخذ بالحسبان خطر إيران.. نقوم بما قامت بها الإدارات الأمريكية السابقة في التفاعل مع قضايا المنطقة".
وأوضح بومبيو: " شكلنا تحالفا للتعامل مع إيران ضمن استراتيجتنا في الشرق الأوسط.. وجودنا في العراق يهدف لدعم حكومة الكاظمي لبناء عراق مزدهر ، والعراقيون أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران ".