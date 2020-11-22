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بالصور.. «المسند»‏: ‏استقرار جوي عام قد يمتد حتى يوم الأربعاء

Time منذ 27 دقيقة
Views 1296
بالصور.. «المسند»‏: ‏استقرار جوي عام قد يمتد حتى يوم الأربعاء

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، وجود استقرار جوي عام قد يمتد حتى يوم الأربعاء، ويعقبه حالة مطرية رابعة في هذا الموسم.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تبدأ الحالة يوم الخميس وتستمر لبضعة أيام، ‏متوقعًا أن تنشط الرياح الشمالية اليوم في مجال المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه ‏لا زالت الكتلة الهوائية الباردة نسبياً تؤثر على شمالي المملكة وتزحف جنوباً لتخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ حتى يوم الخميس؛ حيث متوقع أن يكون لها ارتداد وتقلص مؤقت، كما كشف عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة.

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أحدث التعليقات

مجتمع سقيط انتي وشكران وكلكم ماتربيتوا صح
ا
وين النيابه عنهم
ابو عبدالعزيز
الحمد لله على نعمة العقل لا حول ولا قوة الا بالله
حمود ابوعبدالله
يستاهل ما جاه إما انه يثبت كلامه او يتعاقب ويكون عبره لغيره
عينه من الاعلام المرتزق كلهم كذا مع اختلاف الميول الا من رحم ربي

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