رفض دعوى ضد "أرامكو" تطالبها بدفع مبلغ 18 مليار دولار

الرياض (صدى):
رفضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية الدعوى المقامة ضد أرامكو من ورثة " خالد بو الوليد الهود القرقني " ، لتنفيذ قرار تحكيم بمبلغ 18 مليار دولار ما يعادل " 67 .29 مليار ريال" .
وأعلنت عملاق النفط السعودية أرامكو اليوم الأحد أن القرار ابتدائي وحال الإستئناف عليه سيتم تأييد الحكم لصالح أرامكو لتوفر الأدلة وصحة موقفها .
وأكد خبراء أن الحكم سيرفع من أسهم أرامكو اليوم لمضاعفة ثقة المستثمرين ، فيما سيتم إصدار بيان تفصيلي من أرامكو قريباً .
الجدير بالذكر أن الدعوى كانت تستند على استخدام أرامكو لقطعة أرض في رأس تنورة ، وسط مزاعم بدفع إيجار .