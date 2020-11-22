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رفض دعوى ضد "أرامكو" تطالبها بدفع مبلغ 18 مليار دولار

Time منذ 32 دقيقة
Views 1650
رفض دعوى ضد "أرامكو" تطالبها بدفع مبلغ 18 مليار دولار

الرياض (صدى):
رفضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية الدعوى المقامة ضد أرامكو من ورثة " خالد بو الوليد الهود القرقني " ، لتنفيذ قرار تحكيم بمبلغ 18 مليار دولار ما يعادل " 67 .29 مليار ريال" .

وأعلنت عملاق النفط السعودية أرامكو اليوم الأحد أن القرار ابتدائي وحال الإستئناف عليه سيتم تأييد الحكم لصالح أرامكو لتوفر الأدلة وصحة موقفها .

وأكد خبراء أن الحكم سيرفع من أسهم أرامكو اليوم لمضاعفة ثقة المستثمرين ، فيما سيتم إصدار بيان تفصيلي من أرامكو قريباً .

الجدير بالذكر أن الدعوى كانت تستند على استخدام أرامكو لقطعة أرض في رأس تنورة ، وسط مزاعم بدفع إيجار .

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أحدث التعليقات

مجتمع سقيط انتي وشكران وكلكم ماتربيتوا صح
ا
وين النيابه عنهم
ابو عبدالعزيز
الحمد لله على نعمة العقل لا حول ولا قوة الا بالله
حمود ابوعبدالله
يستاهل ما جاه إما انه يثبت كلامه او يتعاقب ويكون عبره لغيره
عينه من الاعلام المرتزق كلهم كذا مع اختلاف الميول الا من رحم ربي

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