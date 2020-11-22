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وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

Time منذ 41 دقيقة
Views 1530
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، بمسمى "منسق البحوث السريرية"، و"أخصائي إحصاء حيوي".

واشترط المستشفى، درجة البكالوريوس في تخصص مقارب بالصحة أو إدارة المستشفيات أو علم الأحياء أو الكيمياء الحيوية أو علم الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنة في العمل في بيئة سريرية، ومعرفة المصطلحات والممارسات الطبية / طب العيون، وإتقان اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

وأوضح المستشفى، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل البوابة الإلكترونية ويفضل استخدام متصفح "firefox" من خلال الحاسب الآلي) من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

مجتمع سقيط انتي وشكران وكلكم ماتربيتوا صح
ا
وين النيابه عنهم
ابو عبدالعزيز
الحمد لله على نعمة العقل لا حول ولا قوة الا بالله
حمود ابوعبدالله
يستاهل ما جاه إما انه يثبت كلامه او يتعاقب ويكون عبره لغيره
عينه من الاعلام المرتزق كلهم كذا مع اختلاف الميول الا من رحم ربي

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