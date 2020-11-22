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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1519
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مساعد إداري ثاني ، ويُشترط :

- درجة الدبلوم أو البكالوريوس .

- إجادة اللغة الإنجليزية .

- إجادة الحاسب الآلي ، خاصة برامج " أوفيس " .

- خبرة لا تقل عن عامين .

2- مساعد إداري أول ، بنفس الشروط السابقة عدا الخبرة يجب أن تكون ثلاث سنوات .

وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة الجامعة أنه متاح من تاريخ اليوم الأحد 7/ 4 / 1442 هـ ، الموافق 22 / 11 / 2020 م ، وحتى يوم الأربعاء 10 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 25 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــا  من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

مجتمع سقيط انتي وشكران وكلكم ماتربيتوا صح
ا
وين النيابه عنهم
ابو عبدالعزيز
الحمد لله على نعمة العقل لا حول ولا قوة الا بالله
حمود ابوعبدالله
يستاهل ما جاه إما انه يثبت كلامه او يتعاقب ويكون عبره لغيره
عينه من الاعلام المرتزق كلهم كذا مع اختلاف الميول الا من رحم ربي

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