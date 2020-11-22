جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مساعد إداري ثاني ، ويُشترط :
- درجة الدبلوم أو البكالوريوس .
- إجادة اللغة الإنجليزية .
- إجادة الحاسب الآلي ، خاصة برامج " أوفيس " .
- خبرة لا تقل عن عامين .
2- مساعد إداري أول ، بنفس الشروط السابقة عدا الخبرة يجب أن تكون ثلاث سنوات .
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة الجامعة أنه متاح من تاريخ اليوم الأحد 7/ 4 / 1442 هـ ، الموافق 22 / 11 / 2020 م ، وحتى يوم الأربعاء 10 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 25 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــا من هنـــــــــا .