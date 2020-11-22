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بالفيديو.. "رئيس" طموح للإستشارات": المملكة نجحت في تعاون " النقيدين" أمريكا والصين

Time منذ 13 دقيقة
Views 1307
بالفيديو.. "رئيس" طموح للإستشارات": المملكة نجحت في تعاون " النقيدين" أمريكا والصين

الرياض (صدى):
أكد " باسم عوض الله " الرئيس التنفيذي لشركة طموح للإستشارات على الإنجاز الدولي العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وقيادات المملكة بعد الجمع بين النقيدين " الولايات المتحدة والصين " في العديد من المبادرات .

وأشار إلى أنه رغم الخلاف والتناقضات بينهما إلا أن المملكة استطاعت جمعهما في العديد من المبادرات لمواجهة كورونا خلال عام كامل من التنسيق والجهود ، رغم أن أي مبادرة تتطلب موافقة الدول العشرين .

وأضاف أن دور المملكة كذلك إمتد للجمع بين " روسيا والولايات المتحدة " ، وروسيا والإتحاد الأوروبي " في جهود دولية عظيمة تؤكد أن المملكة تستحق بجدارة دورها الريادي لإستضافة القمة ، وفقاً للعربية .

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أحدث التعليقات

abdul
مجاولة انقلاب رقم ١٣ ، صح ?
الفاتح
اهـ يعلام اعلام الفلس ارثعو وارثعو لاكن الفريق هذا مقيم فوق روئسم ,,, يا .علي الغامدي ورد وشوك الهلال.اقول البربره اتركه لسانك احصانك ان صنة صانك وان هنته هانك,,,,
🚴‍♀️
رفيس صار مشرد بشبشب بعد العز....😂😂🐍 المهم دينه عشقته لانه وسيم زي ابو سيكل ..اغلب البريطانيين قباح كنهم شوربه كوارع
ناصح
اعوذبل الله منك .يا .ع.س.ع .كل عباد الله كذابين . الدويش قال الحقيقه لاكن فاحة ريحك من الحقيقه لانك لاتستطيع تحملها ودخلت باعراض الناس كم انت مسكين وفاقد عقلك ارفق على حالك شجع فريقك لاكن لاتسقط على الاخرين هذا اذاكنت رياضي واوكد لك انك بعيد عنها,,,
رحال
كذاب اشر

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