بالفيديو.. إعلام قطر يحاول سرقة الحدث ويدعي إستضافة "الدوحة" لقمة العشرين !

ماجد القزيز (صدى):
لم يعد يخفى على الإعلام العربي والدولي دور الإعلام القطري الممول الذي يمارس الكذب والتلفيق علانيةً ويشوه عقول الجماهير ، إلا أن الأدهى والأسوء أن يقفز على حقيقة معروفة مدعياً أن الدوحة تستضيف قمة العشرين .
وأظهر مقطع إخباري لإحدى تلك القنوات المذيعة وهي تدعي إستضافة " الدوحة " لقادة مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو ، في محاولة سخيفة لخطف الحدث الدولي الذي يتابعه العالم من المملكة ، وإستعماء للقطريين وغير القطريين لتلك الدرجة .
ورصدت تقارير دولية وعربية أكثر من واقعة تزوير إعلامي لشبكات القنوات القطرية التي تجهر بدورها الخبيث في تشويه الرباعي العربي وتوجيه المنطقة لتنفيذ أجندتها الخاصة مع إيران وتركيا .