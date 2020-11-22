الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. إعلام قطر يحاول سرقة الحدث ويدعي إستضافة "الدوحة" لقمة العشرين !

Time منذ 43 دقيقة
Views 2028
بالفيديو.. إعلام قطر يحاول سرقة الحدث ويدعي إستضافة "الدوحة" لقمة العشرين !

ماجد القزيز (صدى):
لم يعد يخفى على الإعلام العربي والدولي دور الإعلام القطري الممول الذي يمارس الكذب والتلفيق علانيةً ويشوه عقول الجماهير ، إلا أن الأدهى والأسوء أن يقفز على حقيقة معروفة مدعياً أن الدوحة تستضيف قمة العشرين .

وأظهر مقطع إخباري لإحدى تلك القنوات المذيعة وهي تدعي إستضافة " الدوحة " لقادة مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو ، في محاولة سخيفة لخطف الحدث الدولي الذي يتابعه العالم من المملكة ، وإستعماء للقطريين وغير القطريين لتلك الدرجة .

ورصدت تقارير دولية وعربية أكثر من واقعة تزوير إعلامي لشبكات القنوات القطرية التي تجهر بدورها الخبيث في تشويه الرباعي العربي وتوجيه المنطقة لتنفيذ أجندتها الخاصة مع إيران وتركيا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
مجاولة انقلاب رقم ١٣ ، صح ?
الفاتح
اهـ يعلام اعلام الفلس ارثعو وارثعو لاكن الفريق هذا مقيم فوق روئسم ,,, يا .علي الغامدي ورد وشوك الهلال.اقول البربره اتركه لسانك احصانك ان صنة صانك وان هنته هانك,,,,
🚴‍♀️
رفيس صار مشرد بشبشب بعد العز....😂😂🐍 المهم دينه عشقته لانه وسيم زي ابو سيكل ..اغلب البريطانيين قباح كنهم شوربه كوارع
ناصح
اعوذبل الله منك .يا .ع.س.ع .كل عباد الله كذابين . الدويش قال الحقيقه لاكن فاحة ريحك من الحقيقه لانك لاتستطيع تحملها ودخلت باعراض الناس كم انت مسكين وفاقد عقلك ارفق على حالك شجع فريقك لاكن لاتسقط على الاخرين هذا اذاكنت رياضي واوكد لك انك بعيد عنها,,,
رحال
كذاب اشر

أخر الأخبار

بالفيديو.. "رئيس" طموح للإستشارات": المملكة نجحت في تعاون " النقيدين" أمريكا والصين
بالفيديو.. "رئيس" طموح للإستشارات": المملكة نجحت في تعاون " النقيدين" أمريكا والصين
Time منذ 13 دقيقة Views 1297
تعديل توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات عبر «نور»
تعديل توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات عبر «نور»
Time منذ 28 دقيقة Views 1557
بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم قراءة الحائض للقرآن
بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم قراءة الحائض للقرآن
Time منذ 32 دقيقة Views 1441
بالفيديو.. إعلام قطر يحاول سرقة الحدث ويدعي إستضافة "الدوحة" لقمة العشرين !
بالفيديو.. إعلام قطر يحاول سرقة الحدث ويدعي إستضافة "الدوحة" لقمة العشرين !
Time منذ 43 دقيقة Views 2028
بالفيديو.. أحدث ظهور لـ "ميريام فارس" مع مولودها الصغير
بالفيديو.. أحدث ظهور لـ "ميريام فارس" مع مولودها الصغير
Time منذ 52 دقيقة Views 531
وظائف شاغرة في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول
وظائف شاغرة في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول
Time منذ 58 دقيقة Views 1476
بالصور.. آخر ظهور لجراح القلب الباكستاني الذي جمعته علاقة سرية بالأميرة ديانا
بالصور.. آخر ظهور لجراح القلب الباكستاني الذي جمعته علاقة سرية بالأميرة ديانا
Time منذ ساعة Views 954
"الحصيني" يحذر من أمطار وبرد: "من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها"
"الحصيني" يحذر من أمطار وبرد: "من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها"
Time منذ ساعة Views 1855
3 أشياء أحرص على تجنبها قبل تناول وجبة الإفطار
3 أشياء أحرص على تجنبها قبل تناول وجبة الإفطار
Time منذ ساعة Views 1584
وزير الخارجية: أي مناقشات مع إدارة بايدن ستؤدي إلى تعاون قوي
وزير الخارجية: أي مناقشات مع إدارة بايدن ستؤدي إلى تعاون قوي
Time منذ ساعة Views 1753