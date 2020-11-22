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"الحصيني" يحذر من أمطار وبرد: "من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها"

Time منذ ساعة
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"الحصيني" يحذر من أمطار وبرد: "من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها"

الرياض (صدى):
حذر عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد من إرتفاع نسبة الرطوبة بسبب تطور المنخفض المداري الواقع جنوب غرب بحر العرب إلى منخفض مداري عميق .

كما توقع " الحصيني " أن يوافق ذلك تعمق أصله قطبي يسبب أمطار نهاية الأسبوع وهي الحالة المطرية الرابعة لموسم 1442 هـ ، وأمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج .

وأكد " الحصيني " أن تلك الحالة الجوية تسبب موجة برد متوسطة القوة ، قائلاً " من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها " .

وقال " الحصيني " على حسابه الرسمي في " تويتر " أن هذا المنخفض المداري يتطور إلى منخفض مداري عمي بسبب تسارع الرياح حول مركزه ومتوقع أن تكون وجهته وبحسب المخرجات نحو سواحل الصومال .

وأضاف أن تأثيره على المملكة بطريق غير مباشر بإندفاع كميات من الرطوبة التي هي مادة السحاب .

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أحدث التعليقات

abdul
مجاولة انقلاب رقم ١٣ ، صح ?
الفاتح
اهـ يعلام اعلام الفلس ارثعو وارثعو لاكن الفريق هذا مقيم فوق روئسم ,,, يا .علي الغامدي ورد وشوك الهلال.اقول البربره اتركه لسانك احصانك ان صنة صانك وان هنته هانك,,,,
🚴‍♀️
رفيس صار مشرد بشبشب بعد العز....😂😂🐍 المهم دينه عشقته لانه وسيم زي ابو سيكل ..اغلب البريطانيين قباح كنهم شوربه كوارع
ناصح
اعوذبل الله منك .يا .ع.س.ع .كل عباد الله كذابين . الدويش قال الحقيقه لاكن فاحة ريحك من الحقيقه لانك لاتستطيع تحملها ودخلت باعراض الناس كم انت مسكين وفاقد عقلك ارفق على حالك شجع فريقك لاكن لاتسقط على الاخرين هذا اذاكنت رياضي واوكد لك انك بعيد عنها,,,
رحال
كذاب اشر

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