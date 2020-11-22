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وزير الخارجية: أي مناقشات مع إدارة بايدن ستؤدي إلى تعاون قوي

Time منذ ساعة
Views 1753
وزير الخارجية: أي مناقشات مع إدارة بايدن ستؤدي إلى تعاون قوي

علي القحطاني (صدى):
كشف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، عن ثقته من أن الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة افتراضية مع وكالة رويترز على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة، إنه واثق من أن إدارة بايدن ستواصل اتباع سياسات ستكون في صالح الاستقرار الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية، أن أي مناقشات ستجريها الرياض مع الإدارة المقبلة ستؤدي إلى تعاون قوي، لافتًا إلى تاريخ "التعاون الدفاعي القوي" بين البلدين الممتد لخمسة وسبعين عاما، قائلاً إنه يتوقع استمراره.

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أحدث التعليقات

abdul
مجاولة انقلاب رقم ١٣ ، صح ?
الفاتح
اهـ يعلام اعلام الفلس ارثعو وارثعو لاكن الفريق هذا مقيم فوق روئسم ,,, يا .علي الغامدي ورد وشوك الهلال.اقول البربره اتركه لسانك احصانك ان صنة صانك وان هنته هانك,,,,
🚴‍♀️
رفيس صار مشرد بشبشب بعد العز....😂😂🐍 المهم دينه عشقته لانه وسيم زي ابو سيكل ..اغلب البريطانيين قباح كنهم شوربه كوارع
ناصح
اعوذبل الله منك .يا .ع.س.ع .كل عباد الله كذابين . الدويش قال الحقيقه لاكن فاحة ريحك من الحقيقه لانك لاتستطيع تحملها ودخلت باعراض الناس كم انت مسكين وفاقد عقلك ارفق على حالك شجع فريقك لاكن لاتسقط على الاخرين هذا اذاكنت رياضي واوكد لك انك بعيد عنها,,,
رحال
كذاب اشر

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