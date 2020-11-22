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بالفيديو.. حكم مَن صلى في السفر إلى غير جهة القبلة واكتشف بعد ذلك

Time منذ 32 دقيقة
Views 1720
بالفيديو.. حكم مَن صلى في السفر إلى غير جهة القبلة واكتشف بعد ذلك

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم مَن صلى في السفر باتجاه غير القبلة واكتشف بعد ذلك الخطأ.

وقال السليمان، إن المُسافر عليه أن يجتهد في معرفة جهة القبلة قبل الصلاة، موضحًا أن من دخل في الصلاة وتبين له خلالها أنه يصلي على غير جهة القبلة فيمكنه أن يتحرك بالاتجاه الصحيح ولا يعيد الصلاة.

وأكد أن المُصلي الذي اجتهد لمعرفة القبلة قبل الدخول في الصلاة بالصحراء، لكنه اكتشف بعد ذلك أنه أخطأ وصلى على غير جهة القبلة بشكل صحيح، فليس عليه إعادة الصلاة.

وأشار إلى أن من صلى خلال تواجده بمدينة على غير جهة القبلة بشكل صحيح واكتشف بعد ذلك فيجب عليه إعادة الصلاة، لأنه كان يجب عليه أن يتحرى ويسأل أهل تلك المدينة.

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
المعيوف ولا الجددعاني ما عنكم وعن هدف حمدالله يا طاقيه
نجاة محمد
مفروض يمنع من الظهور علي التلفاز و ان يعاقب كمان ماليا حتي لا يكذب غيرة
خالد
بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا البيوت اسرار وانت ناشر غسيلك على منصات التواصل وتدعي على الناس الى هذه الدرجه البحث عن الشهره تتخلى عن كرامك
زاير
من يقول الحق يحاسب و يعاقب و يطرد من اتحاد الكره .
شيخين1
الرخيص رخيص ٧٢٦وسبع سنوات ماش اذا مت بقدها لاتسويها الرجاجيل افلحو بملاين وخلولك الفتات يا فتات

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