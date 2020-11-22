وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد العزيز

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك عبد العزيز باب التقديم على وظيفة شاغرة ومشغولة بمتعاقدين على اللائحة الصحية لعام 1442 هـ ، وذلك للمواطنين فقط من خلال المسابقة الوظيفية .
الوظائف المطلوبة : أطباء ، استشاري صيدلي ، أخصائيين " غير أطباء ، مساعدين صحيين ، فنيين .
المستندات المطلوبة : الهوية المطلوبة ، المؤهل العلمي المطلوب ، الخبرات ، شهادة التأمينات الإجتماعية ، السيرة الذاتية ، شهادة التصنيف والتسجيل المهني " للوظائف الصحية" ، سارية المفعول .
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة الجامعة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 7 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 22 / 11 / 2020 م ، وحتى يوم الخميس 11 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 26 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا.