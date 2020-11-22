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ابتسامة ساحرة ونظرة أكبر من عمره بسنوات
منذ 18 دقيقة
233
(صدى):
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أحدث التعليقات
Zoolعالمي
المعيوف ولا الجددعاني ما عنكم وعن هدف حمدالله يا طاقيه
نجاة محمد
مفروض يمنع من الظهور علي التلفاز و ان يعاقب كمان ماليا حتي لا يكذب غيرة
خالد
بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا البيوت اسرار وانت ناشر غسيلك على منصات التواصل وتدعي على الناس الى هذه الدرجه البحث عن الشهره تتخلى عن كرامك
زاير
من يقول الحق يحاسب و يعاقب و يطرد من اتحاد الكره .
شيخين1
الرخيص رخيص ٧٢٦وسبع سنوات ماش اذا مت بقدها لاتسويها الرجاجيل افلحو بملاين وخلولك الفتات يا فتات
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