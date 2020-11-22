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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط المملكة في حين يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة ولا يستبعد أن يتكوّن الضباب على تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
الله يجزاه خير.. للمعلومية تتلف لعدة أسباب أهمها وآخطرها تسرطن وتليف الكبد وتشمعها والاورام. ولعل أكبرها سبب ف ذالك هي الفيروسات الكبدية المزمنة مثل فيروس سي وبي الخطرة والتي تسبب تلف الكبد على المدى الطويل لامحالة. كذلك المدمنون على الخمر والمخدرات.. تتلف الكبد. ولو بعد حين. وتظل الكبد تعاني الا انها تصمد طولا وما أن تطيح فلن تقوم.. وهذا مايحصل لمن وصلت كبده إلى مرحلة. زراعة كبد أخرى.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهماا ..
ابو عمار
مسكينه توهقت
وطني الحبيب
هذا عاداته، ضروري يكون العقاب رادع له ولأمثاله وكل من يشكك في نزاهة وذمة أي شخص
ابو محمد 😎 ✍️
راح عجين ، والله اعلم ..

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