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مدني مكة يقص حديد سيارة اصطدمت بنخلة لإخراج المصابين
منذ 51 دقيقة
1658
مكة المكرمة (صدى):
شهدت مكة المكرمة مساء السبت، حـادث اصطدام سيارة بنخلة.
وباشرت فرق الدفاع المدني بمكة الحادث على الفور.
وتم قص حديد السيارة وإخراج المصابين منها.
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ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
ربط التمثيل والتعامل بتمثيل درجات الثقل الفراغي المرتبطة بتمثيل محاور درجات الثبات الثقالية الفراغية البنائية المحورية المكافئة بدلا من تمثيل وحدات الثقل العددية المنتظمة بهدف تمثيل درجتي الارتباط والثبات المغناطيسيتين بدلالة تمثيل محاور الثقل والثبات البنائيتين الموحدتين لاستشراف تمثيل درجة المغناطيسية للوحدة المغناطيسية الممثلة للكتلة الكلية
abdul
قال الله تعالى :وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّۢ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ( انساء ٩٢ )... الله خالق الرجل والمرأة لم يفرّق بين دية الرجل والمرأة بل ساواها ، تحرير رقبة + دية مسلمة الي اهله. والضمير المذكّر في القرآن يشمل الجنسين. يا ايها الذين آمنوا يشمل الذين آمننّ ، فاغسلوا وجوهكم مثلا في الوضوء يشمل النساء فاغسلن وجوهكنّ ...الخ. بنفس المنطق والقياس دية الرجل المؤمن تساوي دية المرأة المؤمنة. اما الاحاديث التي تجعل دية المرأة نصف دية الرجل فهي أحاديث آحادية، والاحاديث الآحادية الظّنِّيّة لا تنسخ كلام الله القطعِي الذي لم يفرّق بين دية الرجل والمرأة. والعلماء الذين اجتهدوا بنصفية دية المرأة ككل الإجتهادات قابلة للإصابة وقابلة للخطأ. أطلب من ولي أمر للمسلمين أن يتدخّل في الموضوع ويساوي دية المرأة بالرجل ويحاسِب ويوبِّخ / او يُعيد الذين اخلّوا في حق المرأة في الدية إلى إعادة تعليمهم ثم تأهيلهم للمناصب اذا كانوا اهلا لها.
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