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السجن وغرامة 100 ألف عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب
منذ 10 دقائق
1243
الرياض (صدى):
كشف المجلس الصحي السعودي، عن العقوبة المقررة على بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية.
وأوضح المجلس، أن العقوبة تصل للسجن لمدة 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
طيب
ابوجود
وين الكمامات والتباعد في المساجد اللي جالسين يخالفونا عليه، وين الستر، اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
ابو محمد 😎 ✍️
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..... .. اللهم اهلك الحوثيين الظالمين ومن عاونهم .. آميم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
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