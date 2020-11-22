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آلام عضلة الحوض قد تغيب مختار علي عن ديربي الرياض

Time منذ ساعة
Views 1586
آلام عضلة الحوض قد تغيب مختار علي عن ديربي الرياض

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أن احتمالية مشاركة لاعب النصر مختار علي في مباراة فريقه أمام الهلال غدًا الاثنين تتضاءل.

ويأتي ذلك بعد ملازمة مختار علي للعيادة الطبية، لشعوره بآلام في عضلة الحوض.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابوجود
وين الكمامات والتباعد في المساجد اللي جالسين يخالفونا عليه، وين الستر، اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
ابو محمد 😎 ✍️
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..... .. اللهم اهلك الحوثيين الظالمين ومن عاونهم .. آميم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..

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