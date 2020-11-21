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ترامب: الإعلام فاسد مثل الانتخابات

Time منذ 31 دقيقة
Views 1428
ترامب: الإعلام فاسد مثل الانتخابات

واشنطن (صدى):
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، سياسة الإعلام التي وصفها بأنها تنقل " أخبارًا كاذبة " .

وقال ترامب: " الأخبار الكاذبة تنسى أن فيروس كورونا منتشر في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط في الولايات المتحدة " .

وتابع: " كنت في اجتماع مجموعة العشرين الافتراضي، وكان الموضوع الأكبر هو فيرروس كورونا " مضيفا: " سنُشفى بسرعة، خاصة مع لقاحاتنا " "، باعثًا مزيدا من الأمل بقرب احتواء الوباء.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تنقل أخبارًا كاذبة حول أعداد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة.

يذكر أن شركتي فايزر وبيونتيك، أعلنتا أن نتائج التجارب النهائية أثبتت أن نسبة نجاح اللقاح الذي طوراه وصلت إلى 95 %، موضحتان أنه لا توجد أعراض جانبية خطيرة له.

ووصف ترامب الإعلام بأنه فاسد مثل انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي لا زال يؤكد على تزوير نتائجها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل عنصر النيكل Ni 28 بوحدات عنصر الكبريت 16 ممكن وجائز طالما الدرجة المغناطيسية ثابتة في 24.2 & 14.2
د محمد ماجد بخش
8 ملايين ورقة طبعت منها 140000 ورقة بالألوان حتى الآن
د محمد ماجد بخش
ملايين ورقة مسودة لبحثي - تدوين وضع الأفكار في سياق متصل - كلفني الكثير وواجهت معه الكثير - والمهم أنه أصبح حاسما لا يصد ولا يرد لأن الوحدة المغناطيسية هي درجة مجموع مكافيء ممثل لمحيط الكتلة يعادل درجة ثقلها والثقل هنا نوعان ثقل ممثل بوحدات العنصر وثقل ممثل بوحدات العنصر المكافئة الممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة لثقل وحدات العناصر الذرية
د محمد ماجد بخش
إن تصحيح علم الكيمياء كلفني عناء 50 عاما سابقة وربما أصبح عناء كل يوم جديد يساوي عناء 26 عاما تفرغت فيها لكتابة 8 ملايين ورقة مسودة لبحثي تدوين وضع الأفكار في سياق متصل
برق امصحا
أسعار مبالغ فيها جدا جدا جدا.....سلامات ٧٧ ألف.....

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