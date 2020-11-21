ترامب: الإعلام فاسد مثل الانتخابات

واشنطن (صدى):
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، سياسة الإعلام التي وصفها بأنها تنقل " أخبارًا كاذبة " .
وقال ترامب: " الأخبار الكاذبة تنسى أن فيروس كورونا منتشر في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط في الولايات المتحدة " .
وتابع: " كنت في اجتماع مجموعة العشرين الافتراضي، وكان الموضوع الأكبر هو فيرروس كورونا " مضيفا: " سنُشفى بسرعة، خاصة مع لقاحاتنا " "، باعثًا مزيدا من الأمل بقرب احتواء الوباء.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام تنقل أخبارًا كاذبة حول أعداد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة.
يذكر أن شركتي فايزر وبيونتيك، أعلنتا أن نتائج التجارب النهائية أثبتت أن نسبة نجاح اللقاح الذي طوراه وصلت إلى 95 %، موضحتان أنه لا توجد أعراض جانبية خطيرة له.
ووصف ترامب الإعلام بأنه فاسد مثل انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي لا زال يؤكد على تزوير نتائجها.