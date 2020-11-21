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النمر: شرب المياه بكثرة يسبب التسمم

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النمر: شرب المياه بكثرة يسبب التسمم

الرياض (صدى):
أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الإفراط في شرب المياه يوميًا، قد يؤدي إلى عدة مشاكل.

وقال النمر: " الماء عنصر مهم لجسم الإنسان، والمتوسط شرب 2 لتر يوميا إلى 3، لكن إذا زاد الماء عن حده ممكن ينقلب ضده " .

وأضاف: " إذا زاد الماء بكميات كبيرة قد يسبب التسمم ونقص في الوعي وتشنجات، هذا فيما يخص من يشربون لترات كبيرة ولديهم وسواس قهري في شرب الماء قد يصل إلى شرب 10 لتر في اليوم الواحد " .

وحول ما إذا كان شرب المياه يقي من الإصابة بالجلطات، أكد النمر أن هذه المعلومة غير صحيحة، قائلا: " شرب المياه لا يحمي من الجلطة، لكن الجفاف يسبب الجلطة " .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل عنصر النيكل Ni 28 بوحدات عنصر الكبريت 16 ممكن وجائز طالما الدرجة المغناطيسية ثابتة في 24.2 & 14.2
د محمد ماجد بخش
8 ملايين ورقة طبعت منها 140000 ورقة بالألوان حتى الآن
د محمد ماجد بخش
ملايين ورقة مسودة لبحثي - تدوين وضع الأفكار في سياق متصل - كلفني الكثير وواجهت معه الكثير - والمهم أنه أصبح حاسما لا يصد ولا يرد لأن الوحدة المغناطيسية هي درجة مجموع مكافيء ممثل لمحيط الكتلة يعادل درجة ثقلها والثقل هنا نوعان ثقل ممثل بوحدات العنصر وثقل ممثل بوحدات العنصر المكافئة الممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة لثقل وحدات العناصر الذرية
د محمد ماجد بخش
إن تصحيح علم الكيمياء كلفني عناء 50 عاما سابقة وربما أصبح عناء كل يوم جديد يساوي عناء 26 عاما تفرغت فيها لكتابة 8 ملايين ورقة مسودة لبحثي تدوين وضع الأفكار في سياق متصل
برق امصحا
أسعار مبالغ فيها جدا جدا جدا.....سلامات ٧٧ ألف.....

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