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طارق النوفل: الهلال الأوفر حظًا في الديربي..والثقافة الهلالية يجب أن تُستنسخ

Time منذ ساعة
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طارق النوفل: الهلال الأوفر حظًا في الديربي..والثقافة الهلالية يجب أن تُستنسخ

نواف السالم (صدى):
صرح الإعلامي طارق النوفل، بأن نادي الهلال حظه أوفر في ديربي الرياض، أمام النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النوفل: " الهلال هو الأكثر راحة نفسية في موضوع جاهزية اللاعبين " ،متطرقًا إلى ما حدث في دوري كأس آسيا وخروج الهلال بسبب فيروس كورونا.

وأضاف: " النصر الآن يمر بما مر به الهلال، خلال أزمة إصابات اللاعبين بكورونا، وهذا لا يعني أن نجزم بانتصار الهلال " .

وأكد النوفل أن مباراة النصر والهلال القادمة، معاييرها صعبة ولا يمكن فك شفرتها - على حد قوله -، مضيفا: " لكن بحسب المعطيات الهلال الأوفر حظا، وكل فريق يوضع مع الهلال رقميًا يخسر بكل تأكيد، سواء من أهداف أو مراكز أو بطولات " .

وتابع: " الهلال مؤسسة رياضية لديها مشروع حقيقي ما في أحد صوته أعلى من صوت الهلال، على مستوى كل الأندية، والثقافة الهلالية يجب أن تستنسخ وهذا ليس عيبا، مثل النصر أخذ ملعب الجامعة وطبق ذات فكرة الهلال، وهذا شيء جميل " .

واستكمل: " القضية ليست قضية غيرة وكره وحب، القضية قضية مشروع ناجح وغير ناجح، إذا أردت أن تنجح لا بد أن تستنسخ مشروع الهلال " .

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