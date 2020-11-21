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الإطاحة بـ 3 أشخاص نقلوا شاحنات محملة بالحطب المحلي للبيع

Time منذ 15 دقيقة
Views 1288
الإطاحة بـ 3 أشخاص نقلوا شاحنات محملة بالحطب المحلي للبيع

الدمام (صدى):
ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية ، مواطناً ومقيماً من الجنسية البنجلاديشية و مخالفًا لنظام أمن الحدود، لقيامهم بنقل (3) شاحنات محملة بالحطب المحلي لغرض البيع، الذي يعد مخالفًا لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط بين المناطق ، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية ، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية دعت عبر منصاتها المختلفة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة ، أو الحياة الفطرية، على أرقام الطوارئ (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض .

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وطننا قوي وعظيم،، بحكامه،، وحكمتهم التي اوصلتنا لهذه المكانه،، لنا أن نفخر بحكامنا الاشاوس، الذين اوصلونا لهذه المكانه الرفيعه في، قمه العشرين ومن مجد الي مجد،، وموتو ياحاقدين،،،
حسين عبدالله الدوسري
العررررب حقودين والله يعلم مافي، قلوبهم،، وخصوصا أهلنا في، الخليج اكثر حقدا،، اللهم زد هذا الوطن عزا، ورفعه وكرامه رغم حقد الأخوة، ❤️🇸🇦♥️
د محمد ماجد بخش
ستبقى المحاولة شرف وإن كان الظلم نوعا من الترف
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات العناصر الذرية تمثل بوحدات العنصر العددية في جميع الدرجات المغناطيسية الممثلة
حسين عبدالله الدوسري
يااااااكثرهم الحاقدين، اليوم اغلب، القنوات الخليجيه خصوصا،، والعربيه عموما،، لم يذكروا في نشرات اخباركم خبرا عن قمه العشرين،، ماذا الحقد ياررررب وياخليجيين،،،

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