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بالفيديو..الماجد يوضح حقوق المرأة الزانية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1365
بالفيديو..الماجد يوضح حقوق المرأة الزانية

الرياض (صدى):
أجاب الشيخ سليمان الماجد، على سؤال حول حقوق المرأة إذا خانت زوجها.

ورفض الماجد خلال برنامج " يستفتونك " وصف " خائنة " مؤكدًا أن كلمة " زانية " هي الأنسب شرعًا.

وقال الماجد: " المرأة إذا زنت أو الرجل إذا زنا، ورغب الطرفين في إكمال علاقتهما فالحقوق كاملة بين الطرفين، ولا يجوز لأحد منهما أن يذل الآخر بفعلته " .

وتابع: " ليس للرجل أن يقول أنا استبقيها لكن أذلها، طالما تأكد من توبتها وقبل أن تكون زوجته فلها حقوق الزوجة كاملة دون نقص " .

واستشهد الماجد بقول الله تعالى: " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "، وقوله تعالى: " وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا " .

وأضاف: " لا يجوز أن يقول الزوج لزوجته أنها خائنة وليس لها حقوق ويظل يذلها بذلك " .

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وطننا قوي وعظيم،، بحكامه،، وحكمتهم التي اوصلتنا لهذه المكانه،، لنا أن نفخر بحكامنا الاشاوس، الذين اوصلونا لهذه المكانه الرفيعه في، قمه العشرين ومن مجد الي مجد،، وموتو ياحاقدين،،،
حسين عبدالله الدوسري
العررررب حقودين والله يعلم مافي، قلوبهم،، وخصوصا أهلنا في، الخليج اكثر حقدا،، اللهم زد هذا الوطن عزا، ورفعه وكرامه رغم حقد الأخوة، ❤️🇸🇦♥️
د محمد ماجد بخش
ستبقى المحاولة شرف وإن كان الظلم نوعا من الترف
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات العناصر الذرية تمثل بوحدات العنصر العددية في جميع الدرجات المغناطيسية الممثلة
حسين عبدالله الدوسري
يااااااكثرهم الحاقدين، اليوم اغلب، القنوات الخليجيه خصوصا،، والعربيه عموما،، لم يذكروا في نشرات اخباركم خبرا عن قمه العشرين،، ماذا الحقد ياررررب وياخليجيين،،،

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