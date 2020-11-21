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شاهد.. حديث نادر للملك فهد بن عبدالعزيز:" المملكة لن تتأخر في مساعدة المسلمين بشتى بقاع الأرض "

Time منذ 36 دقيقة
Views 1444
شاهد.. حديث نادر للملك فهد بن عبدالعزيز:" المملكة لن تتأخر في مساعدة المسلمين بشتى بقاع الأرض "

الرياض (صدى):
أظهر مقطع نادر الملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله- في كلمته التاريخية التي كان لها صدى عالمي واسع ترسخ في أذهان الجميع حتى الآن.

وقال الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- : " سوف لن تتأخر في مساعدة المسلمين في شتى بقاع الأرض على أسسس وقواعد ثابتة ليس الهدف منها التدخل في شؤون أي دولة أو التحريض  أو الاثارة "، حيث لاقى بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

ويأتي إعادة تداول المقطع التاريخي للملك فهد بالتزامن مع استضافة المملكة لقمة العشرين، التي تمثل محفزا رئيسيا لنمو اقتصاد المملكة للعام الجاري 2020.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وطننا قوي وعظيم،، بحكامه،، وحكمتهم التي اوصلتنا لهذه المكانه،، لنا أن نفخر بحكامنا الاشاوس، الذين اوصلونا لهذه المكانه الرفيعه في، قمه العشرين ومن مجد الي مجد،، وموتو ياحاقدين،،،
حسين عبدالله الدوسري
العررررب حقودين والله يعلم مافي، قلوبهم،، وخصوصا أهلنا في، الخليج اكثر حقدا،، اللهم زد هذا الوطن عزا، ورفعه وكرامه رغم حقد الأخوة، ❤️🇸🇦♥️
د محمد ماجد بخش
ستبقى المحاولة شرف وإن كان الظلم نوعا من الترف
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات العناصر الذرية تمثل بوحدات العنصر العددية في جميع الدرجات المغناطيسية الممثلة
حسين عبدالله الدوسري
يااااااكثرهم الحاقدين، اليوم اغلب، القنوات الخليجيه خصوصا،، والعربيه عموما،، لم يذكروا في نشرات اخباركم خبرا عن قمه العشرين،، ماذا الحقد ياررررب وياخليجيين،،،

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