اتحاد الكرة ينفي اتهامات فلاح القحطاني ويحيلها للشؤون القانونية

طلال الغامدي (صدى):
علق الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ما ذكره الإعلامي فلاح القحطاني، وادعى خلاله أن لجنة الحكام قامت بتحذير الحكام من ارتكاب الأخطاء ضد أحد الأندية.
ورفض الاتحاد في بيان له، هذه الاتهامات التي تشكك في نزاهة لجنة الحكام وعملها، موضحًا أن الإدارة القانونية في الاتحاد بدأت في الإجراءات الرسمية اللازمة تجاه تلك الاتهامات حفاظا على سمعة اتحاد الكرة وكافة عناصره.
وكان فلاح القحطاني، قد وجه اتهامًا باستفادة نادي الهلال من الحكم المحلي عن نظيره الأجنبي، قبل أيام قليلة من انطلاق مباراة ديربي الرياض أمام النصر.