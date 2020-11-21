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‏البنوك تحدد مدة الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان

Time منذ 55 دقيقة
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‏البنوك تحدد مدة الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان

الرياض (صدى):
أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك أنه عند الرغبة في الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان، يجب أن يكون خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ إرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي الخطأ.

‏وكانت البنوك أشارت إلى أن تكلفة السحب النقدي من البطاقة الائتمانية لكل عملية سحب بمبلغ 5000 ريال أو أقل؛ هي 75 ريالًا سعوديًّا، فيما تكون التكلفة 3% من مبلغ كل عملية تتجاوز 5000 ريال، على ألا تتجاوز نسبة الرسوم في هذه الحالة مبلغ 300 ريال.

وذكرت أن خدمة السحب النقدي هي خدمة مقدمة لحامل البطاقة الائتمانية، تمكنه من سحب مبلغ نقدي تصل نسبته بحد أقصى إلى 30% من إجمالي حد البطاقة الائتمانية.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وطننا قوي وعظيم،، بحكامه،، وحكمتهم التي اوصلتنا لهذه المكانه،، لنا أن نفخر بحكامنا الاشاوس، الذين اوصلونا لهذه المكانه الرفيعه في، قمه العشرين ومن مجد الي مجد،، وموتو ياحاقدين،،،
حسين عبدالله الدوسري
العررررب حقودين والله يعلم مافي، قلوبهم،، وخصوصا أهلنا في، الخليج اكثر حقدا،، اللهم زد هذا الوطن عزا، ورفعه وكرامه رغم حقد الأخوة، ❤️🇸🇦♥️
د محمد ماجد بخش
ستبقى المحاولة شرف وإن كان الظلم نوعا من الترف
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات العناصر الذرية تمثل بوحدات العنصر العددية في جميع الدرجات المغناطيسية الممثلة
حسين عبدالله الدوسري
يااااااكثرهم الحاقدين، اليوم اغلب، القنوات الخليجيه خصوصا،، والعربيه عموما،، لم يذكروا في نشرات اخباركم خبرا عن قمه العشرين،، ماذا الحقد ياررررب وياخليجيين،،،

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