الأعداد السابقة للصحيفة

صورة نادرة للملك فهد أثناء اطلاعه على نموذج لمشروع الإسكان بالرياض قبل 45 عاماً

Time منذ 59 دقيقة
Views 1568
صورة نادرة للملك فهد أثناء اطلاعه على نموذج لمشروع الإسكان بالرياض قبل 45 عاماً

الرياض (صدى):
أظهرت صورة نادرة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير فهد بن عبدالعزيز، أثناء اطلاعه على مشروع الإسكان في الرياض قبل 45 عاما.

وبينت الصورة التي يعود تاريخها 1395 هــ

1975 م الملك فهد، عندما كان وليا للعهد إنذاك، وبجانبه الأمير متعب بن عبدالعزيز ،والأمير سعود الفيصل ، والدكاترة رشاد فرعون ، ومعروف الدواليبي،يشاهدون أنموذجا لمشروع الإسكان في الرياض .

يذكر أن الملك فهد هو الابن التاسع للملك عبدالعزيز آل سعود، وكان قد تولي مقاليد حكم في 13 يونيو 1982، وذلك بعد وفاة أخيه خالد بن عبدالعزيز، وتعرض الملك فهد إلى جلطة في عام 1995،وتولي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز إدارة شؤون الممل

Time واتساب

أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وطننا قوي وعظيم،، بحكامه،، وحكمتهم التي اوصلتنا لهذه المكانه،، لنا أن نفخر بحكامنا الاشاوس، الذين اوصلونا لهذه المكانه الرفيعه في، قمه العشرين ومن مجد الي مجد،، وموتو ياحاقدين،،،
حسين عبدالله الدوسري
العررررب حقودين والله يعلم مافي، قلوبهم،، وخصوصا أهلنا في، الخليج اكثر حقدا،، اللهم زد هذا الوطن عزا، ورفعه وكرامه رغم حقد الأخوة، ❤️🇸🇦♥️
د محمد ماجد بخش
ستبقى المحاولة شرف وإن كان الظلم نوعا من الترف
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات العناصر الذرية تمثل بوحدات العنصر العددية في جميع الدرجات المغناطيسية الممثلة
حسين عبدالله الدوسري
يااااااكثرهم الحاقدين، اليوم اغلب، القنوات الخليجيه خصوصا،، والعربيه عموما،، لم يذكروا في نشرات اخباركم خبرا عن قمه العشرين،، ماذا الحقد ياررررب وياخليجيين،،،

أخر الأخبار

الإطاحة بـ 3 أشخاص نقلوا شاحنات محملة بالحطب المحلي للبيع
الإطاحة بـ 3 أشخاص نقلوا شاحنات محملة بالحطب المحلي للبيع
Time منذ 15 دقيقة Views 1275
بالفيديو..الماجد يوضح حقوق المرأة الزانية
بالفيديو..الماجد يوضح حقوق المرأة الزانية
Time منذ 15 دقيقة Views 1352
اتحاد الكرة ينفي اتهامات فلاح القحطاني ويحيلها للشؤون القانونية
اتحاد الكرة ينفي اتهامات فلاح القحطاني ويحيلها للشؤون القانونية
Time منذ 19 دقيقة Views 1473
شاهد.. حديث نادر للملك فهد بن عبدالعزيز:" المملكة لن تتأخر في مساعدة المسلمين بشتى بقاع الأرض "
شاهد.. حديث نادر للملك فهد بن عبدالعزيز:" المملكة لن تتأخر في مساعدة المسلمين بشتى بقاع الأرض "
Time منذ 36 دقيقة Views 1438
الفنان ماجد العبيد يثير الجدل بعد إعلانه البحث عن مصريين يتحدثون اللهجة السعودية
الفنان ماجد العبيد يثير الجدل بعد إعلانه البحث عن مصريين يتحدثون اللهجة السعودية
Time منذ 37 دقيقة Views 384
محمد الدويش: " لماذا لايطيقون سماع كلمة حق مع النصر؟ "
محمد الدويش: " لماذا لايطيقون سماع كلمة حق مع النصر؟ "
Time منذ 39 دقيقة Views 1470
الجهني: كتلة باردة تصل إلينا الخميس القادم
الجهني: كتلة باردة تصل إلينا الخميس القادم
Time منذ 45 دقيقة Views 1614
فتاة تقتل شقيقتها طعناً لاتهامها بالزنا
فتاة تقتل شقيقتها طعناً لاتهامها بالزنا
Time منذ 54 دقيقة Views 541
‏البنوك تحدد مدة الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان
‏البنوك تحدد مدة الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان
Time منذ 55 دقيقة Views 1529
صورة نادرة للملك فهد أثناء اطلاعه على نموذج لمشروع الإسكان بالرياض قبل 45 عاماً
صورة نادرة للملك فهد أثناء اطلاعه على نموذج لمشروع الإسكان بالرياض قبل 45 عاماً
Time منذ 59 دقيقة Views 1568