توتنهام يُعمق جراح مانشستر سيتي بثنائية ويتصدر الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
فاز فريق توتنهام على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " بريميرليج ".
ولعب جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام على التأمين الدفاعي في مواجهة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي سجل منها هدفي اللقاء عن طريق سون هيونج مين في الدقيقة 5، وجيوفاني لوسيلسو في الدقيقة 65.
وبهذه النتيجة تصدر توتنهام الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 20 نقطة في انتظار لقاء ليستر سيتي ضد ليفربول غدا الأحد، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 12 في المركز العاشر.