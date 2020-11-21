أولسان يقلب الطاولة على رأس شنجهاي بثلاثية قاتلة

وكالات (صدى):
تغلب أولسان هيونداي الكوري الجنوب على شنجهاي شينخوا الصيني 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت ضمن المجموعة السادسة في منافسات دوري أبطل آسيا لكرة القدم لأندية شرق القارة.
وسجل أولسان هدفين في الشوط الأول للمباراة عن طريق يون بيت جارام في الدقيقتين 19 و41 ، ثم أضاف كي هي كيم الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 63 قبل أن يرد الفريق الصيني بهدف وحيد سجله زهو جيانروج في الدقيقة 89 .
بهذه النتيجة يتصدر اولسان هيونداي الكوري الجنوبي المجموعة برصيد 4 نقاط في دورى ابطال اسيا بالتساوي مع فريق اف سي طوكيو صاحب المركز الثاني بينما جاء فريق شنجهاي في المركز الثالث برصيد 3 تقاط ، ويتذيل المجموعة بيرث جلوري بـ نقاط .