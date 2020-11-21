عبدالرحمن بن مساعد يجلد الحاقدين على المملكة بسبب قمة العشرين

علي القحطاني (صدى):
وجه رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على استضافة المملكة لقمة العشرين، رسالة شديدة اللهجة الحاقدين على المملكة بسبب استضافتها لقمة العشرين.
وقال " بن مساعد ":" لم أرَ أنحس ولا أتعس منهم ،كل هذا التجييش والصياح والنواح والأموال التي صُرفت،والإستنفار لكل المرتزقة المأجورين في محاولات مستميتة على مدى عام كامل للتشويش على القمة والدعوة لمقاطعتها وبعد كل هذا تُفتتح القمة بحضور 100٪لكل القادة ".
وأضاف:" ربما لو سكتوا لتغيب البعض لأي ظرف، يا للتعاسة "، ويأتي ذلك في إشارة منه للحاقدين على المملكة بسبب استضافتها لقمة العشرين.
ويمثل استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين محفزا رئيسيا لنمو اقتصاد المملكة للعام الجاري 2020، مشيرا إلى الأثر المنتظر الذي ستعكسه الاستضافة من حراك للقطاع الخاص غير النفطي، تحديدا عبر تدفق سياحة الأعمال ونشاط التجزئة وقطاع الضيافة والفنادق.