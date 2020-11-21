الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالرحمن بن مساعد يجلد الحاقدين على المملكة بسبب قمة العشرين

Time منذ 15 دقيقة
Views 1385
عبدالرحمن بن مساعد يجلد الحاقدين على المملكة بسبب قمة العشرين

علي القحطاني (صدى):
وجه رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على استضافة المملكة لقمة العشرين، رسالة شديدة اللهجة الحاقدين على المملكة بسبب استضافتها لقمة العشرين.

 

وقال " بن مساعد ":" لم أرَ أنحس ولا أتعس منهم ،كل هذا التجييش والصياح والنواح والأموال التي صُرفت،والإستنفار لكل المرتزقة المأجورين في محاولات مستميتة على مدى عام كامل للتشويش على القمة والدعوة لمقاطعتها وبعد كل هذا تُفتتح القمة بحضور 100٪لكل القادة ".

وأضاف:" ربما لو سكتوا لتغيب البعض لأي ظرف، يا للتعاسة "، ويأتي ذلك في إشارة منه للحاقدين على المملكة بسبب استضافتها لقمة العشرين.

 

ويمثل استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين محفزا رئيسيا لنمو اقتصاد المملكة للعام الجاري 2020، مشيرا إلى الأثر المنتظر الذي ستعكسه الاستضافة من حراك للقطاع الخاص غير النفطي، تحديدا عبر تدفق سياحة الأعمال ونشاط التجزئة وقطاع الضيافة والفنادق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بعد خمسين عاما من الإعداد والركض عرفت ان درجة الثقل في الفراغ صنفان : درجة كثافة كتلة ودرجة كثافة مغناطيسية مرتبطة بدرجة المجموع الممثل لدرجة الثقل على أن يوحد مركز التمثيل لهما حيث يتهاوى الثقل ويتنامى الثقل المغناطيسي بسبب درجة الثبات والتوزيع لدرجة الكتلة في فراغين مختلفين او متطابقين عدديا لكن قد يكونا متطابقين فراغيا إذا قسنا الفراغ نفسه بعددين مختلفين.
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. امعم واكرم باالضيف والمضيف ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ...
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ...

أخر الأخبار

شاب ينقذ حياة مدير الدفاع المدني السابق بتبرعه بجزء من كبده 
شاب ينقذ حياة مدير الدفاع المدني السابق بتبرعه بجزء من كبده 
Time منذ 4 دقائق Views 1198
عبدالرحمن بن مساعد يجلد الحاقدين على المملكة بسبب قمة العشرين
عبدالرحمن بن مساعد يجلد الحاقدين على المملكة بسبب قمة العشرين
Time منذ 15 دقيقة Views 1385
محمد رمضان يثير الجدل بصورته مع مطرب إسرائيلي 
محمد رمضان يثير الجدل بصورته مع مطرب إسرائيلي 
Time منذ 25 دقيقة Views 195
هذي اللى سلمت من الناقة
هذي اللى سلمت من الناقة
Time منذ 36 دقيقة Views 628
لحظة وفاة سيدة على يد طليقها
لحظة وفاة سيدة على يد طليقها
Time منذ 36 دقيقة Views 583
غدير السلطان تفاجئ أمل عباس في المستشفى
غدير السلطان تفاجئ أمل عباس في المستشفى
Time منذ 37 دقيقة Views 335
 كريم الأحمدي: الهلال أفضل نادٍ سعودي
 كريم الأحمدي: الهلال أفضل نادٍ سعودي
Time منذ 37 دقيقة Views 1685
أسباب إدراج التعليم في قمة العشرين بالرياض
أسباب إدراج التعليم في قمة العشرين بالرياض
Time منذ 49 دقيقة Views 1574
" الأهلي " يكشف عن حجم إصابة المسيليم وآل فتيل 
" الأهلي " يكشف عن حجم إصابة المسيليم وآل فتيل 
Time منذ 58 دقيقة Views 1616
ترامب لقادة قمة العشرين: أتطلع إلى العمل معكم في المستقبل
ترامب لقادة قمة العشرين: أتطلع إلى العمل معكم في المستقبل
Time منذ ساعة Views 1954