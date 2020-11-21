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الدفاع المدني يحذر من تجمعات السيول

Time منذ ساعة
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الدفاع المدني يحذر من تجمعات السيول

عادل الحربي (صدى):
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة تجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية، أو التنزه بجوار المستنقعات المائية، أو في بطون الأودية والمواقع المنخفضة.

وحذر الدفاع المدني من السيول المنقولة، مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتكم.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وطننا قوي وعظيم،، بحكامه،، وحكمتهم التي اوصلتنا لهذه المكانه،، لنا أن نفخر بحكامنا الاشاوس، الذين اوصلونا لهذه المكانه الرفيعه في، قمه العشرين ومن مجد الي مجد،، وموتو ياحاقدين،،،
حسين عبدالله الدوسري
العررررب حقودين والله يعلم مافي، قلوبهم،، وخصوصا أهلنا في، الخليج اكثر حقدا،، اللهم زد هذا الوطن عزا، ورفعه وكرامه رغم حقد الأخوة، ❤️🇸🇦♥️
د محمد ماجد بخش
ستبقى المحاولة شرف وإن كان الظلم نوعا من الترف
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات العناصر الذرية تمثل بوحدات العنصر العددية في جميع الدرجات المغناطيسية الممثلة
حسين عبدالله الدوسري
يااااااكثرهم الحاقدين، اليوم اغلب، القنوات الخليجيه خصوصا،، والعربيه عموما،، لم يذكروا في نشرات اخباركم خبرا عن قمه العشرين،، ماذا الحقد ياررررب وياخليجيين،،،

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