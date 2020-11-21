بالصور.. الهلال يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة النصر بمشاركة الشهراني 

ماجد محمد (صدى):
أدى نادي الهلال مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة نظيره النصر، يوم الاثنين المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة " جولة قمة الرياض " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة، فيما فرض الجهاز الفني جمل فنية وتكتيكية على جزء من الملعب.
وشارك ياسر الشهراني في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، حيث تابع المران رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.
وواصل المصابون برامجهم العلاجية والتأهيلية، كما اختتم المساعد الأول كريستيانو باتشي المران بمناورة فنية.