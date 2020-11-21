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" الأهلي " يكشف عن حجم إصابة المسيليم وآل فتيل 

Time منذ 58 دقيقة
Views 1616
" الأهلي " يكشف عن حجم إصابة المسيليم وآل فتيل 

طلال الغامدي (صدى):
كشف نادي الأهلي عن إصابة لاعبَيْ الفريق الكروي الأول الحارس ياسر المسيليم، والمدافع محمد آل فتيل، بتمزُّق عضلي، مبينا أن اللاعب يزيد البكر يعاني كسرًا في أصابع اليد.

وأضاف الأهلي في بيان له عبر موقع " تويتر ":" حالة اللاعبين الثلاثة قائلاً: "أوضحت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن ياسر المسيليم تعرُّضه لتمزق عضلي، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة (3) أسابيع قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

 

ولفت: " كما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع الفريق محمد آل فتيل معاناته من تمزق عضلي، وحاجته إلى (10) أيام من العلاج والتأهيل "، موضحا:" يعاني اللاعب يزيد البكر كسرًا في أصابع اليد؛ ويحتاج للعلاج والتأهيل لمدة (3) أسابيع ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بعد خمسين عاما من الإعداد والركض عرفت ان درجة الثقل في الفراغ صنفان : درجة كثافة كتلة ودرجة كثافة مغناطيسية مرتبطة بدرجة المجموع الممثل لدرجة الثقل على أن يوحد مركز التمثيل لهما حيث يتهاوى الثقل ويتنامى الثقل المغناطيسي بسبب درجة الثبات والتوزيع لدرجة الكتلة في فراغين مختلفين او متطابقين عدديا لكن قد يكونا متطابقين فراغيا إذا قسنا الفراغ نفسه بعددين مختلفين.
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. امعم واكرم باالضيف والمضيف ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ...
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ...

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