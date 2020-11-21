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 كريم الأحمدي: الهلال أفضل نادٍ سعودي

Time منذ 37 دقيقة
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 كريم الأحمدي: الهلال أفضل نادٍ سعودي

نواف السالم (صدى):
قال نجم الاتحاد اللاعب المغربي كريم الأحمدي إن الهلال أفضل نادي سعودي، لافتا إلى أفضل 3 لاعبين محليين في دوري المحترفين وهم سالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالمجيد الصليهم.

وأضاف " الأحمدي " خلال تصريحات صحفية:" أعتقد أنني سأنصح حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي بالانضمام للدوري السعودي في حال ترك أوروبا في المستقبل ".

وأوضح:" أتمنى وجود سلمان الفرج في الاتحاد فهو لاعب رائع للغاية، ولكن الاتحاد يمتلك لاعبين مميزين في هذا المركز أبرزهم عبدالإله المالكي، ولكن أعتقد أن سلمان الفرج أحد أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري ".

وتابع:" أعتقد أن عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط أفضل ثنائي بالدوري السعودي حاليًّا، وأنا أعرف أمرابط أكثر لأننا لعبنا معًا في منتخب المغرب ونشأنا سويًّا في هولندا ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بعد خمسين عاما من الإعداد والركض عرفت ان درجة الثقل في الفراغ صنفان : درجة كثافة كتلة ودرجة كثافة مغناطيسية مرتبطة بدرجة المجموع الممثل لدرجة الثقل على أن يوحد مركز التمثيل لهما حيث يتهاوى الثقل ويتنامى الثقل المغناطيسي بسبب درجة الثبات والتوزيع لدرجة الكتلة في فراغين مختلفين او متطابقين عدديا لكن قد يكونا متطابقين فراغيا إذا قسنا الفراغ نفسه بعددين مختلفين.
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. امعم واكرم باالضيف والمضيف ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ...
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ...

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