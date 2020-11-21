 كريم الأحمدي: الهلال أفضل نادٍ سعودي

نواف السالم (صدى):
قال نجم الاتحاد اللاعب المغربي كريم الأحمدي إن الهلال أفضل نادي سعودي، لافتا إلى أفضل 3 لاعبين محليين في دوري المحترفين وهم سالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالمجيد الصليهم.
وأضاف " الأحمدي " خلال تصريحات صحفية:" أعتقد أنني سأنصح حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي بالانضمام للدوري السعودي في حال ترك أوروبا في المستقبل ".
وأوضح:" أتمنى وجود سلمان الفرج في الاتحاد فهو لاعب رائع للغاية، ولكن الاتحاد يمتلك لاعبين مميزين في هذا المركز أبرزهم عبدالإله المالكي، ولكن أعتقد أن سلمان الفرج أحد أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري ".
وتابع:" أعتقد أن عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط أفضل ثنائي بالدوري السعودي حاليًّا، وأنا أعرف أمرابط أكثر لأننا لعبنا معًا في منتخب المغرب ونشأنا سويًّا في هولندا ".