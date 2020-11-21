الأعداد السابقة للصحيفة

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني

Time منذ 5 دقائق
Views 1215
ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني

وكالات (صدى):
سقط فريق ريال مدريد الإسبانى، فى فخ التعادل الإيجابى 1-1 أمام مضيفه فياريال، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" بالموسم الجارى 2020-2021.

وأحرز ماريانو دياز هدف التقدم للفريق الملكى عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ثم أدرك جيرارد مورينو التعادل لصالح فياريال عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 76 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، متأخراً بنقطتين عن فياريال الوصيف برصيد 19 نقطة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عاطل
ياكثر هرجك يالنمر اركد عط غيرك فرصه يدلي بدلوه ترا مانت الدكتور الوحيد عندنا
عادل عبدالحي حمزة
يدوس
abdul
ونتساءل لماذا اصبحنا في مؤخرة العالم وغيرنا متفوّقين علينا .
عاطل
بس المملكه سباقه للخير وهي الوحيده الي تدفع تبرعات بالمليارات وباقي الدول تتفرج
.M.
لا غرابة لا استغرب حدوث هذا دائماً والسبب هو وثوق الفتيات في الشباب إلي بلا ذمة وذمير هنالك الملايين من الفتيات في الحياة يحدث لهن هذا الأمر المرعب

أخر الأخبار

كل هذا فرحة بالعروس
كل هذا فرحة بالعروس
Time منذ 3 دقائق Views 158
حتى الحلال ما سلم من المصارعة !
حتى الحلال ما سلم من المصارعة !
Time منذ 3 دقائق Views 147
دب يقتحم مصنع
دب يقتحم مصنع
Time منذ 4 دقائق Views 120
ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني
ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني
Time منذ 5 دقائق Views 1215
بالصور.. تخطيط عمراني يبرز سحر شوارع القاهرة في القرن التاسع عشر
بالصور.. تخطيط عمراني يبرز سحر شوارع القاهرة في القرن التاسع عشر
Time منذ 8 دقائق Views 1232
الجدعاني ضمن التشكيل الأساسي للهلال أمام النصر 
الجدعاني ضمن التشكيل الأساسي للهلال أمام النصر 
Time منذ 17 دقيقة Views 1632
" النمر ": الأعمال المنزلية لا تعتبر رياضة كافية 
" النمر ": الأعمال المنزلية لا تعتبر رياضة كافية 
Time منذ 28 دقيقة Views 1400
الربيعة: كلمة خادم الحرمين في قمة العشرين تؤكد أهمية التأهب للجوائح المستقبلية بشكل مستدام
الربيعة: كلمة خادم الحرمين في قمة العشرين تؤكد أهمية التأهب للجوائح المستقبلية بشكل مستدام
Time منذ 38 دقيقة Views 1418
ميركل: مجموعة العشرين ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم
ميركل: مجموعة العشرين ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم
Time منذ 48 دقيقة Views 1615
العروس نست نفسها مع الجوع
العروس نست نفسها مع الجوع
Time منذ 55 دقيقة Views 388