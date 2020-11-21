ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني

وكالات (صدى):
سقط فريق ريال مدريد الإسبانى، فى فخ التعادل الإيجابى 1-1 أمام مضيفه فياريال، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" بالموسم الجارى 2020-2021.
وأحرز ماريانو دياز هدف التقدم للفريق الملكى عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ثم أدرك جيرارد مورينو التعادل لصالح فياريال عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 76 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، متأخراً بنقطتين عن فياريال الوصيف برصيد 19 نقطة.