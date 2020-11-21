الأعداد السابقة للصحيفة

مجلس القضاء يحدد مقدار دية القتل الخطأ للرجل والأنثى

Time منذ ساعة
Views 2983
مجلس القضاء يحدد مقدار دية القتل الخطأ للرجل والأنثى

عادل الحربي (صدى):
حدد المجلس الأعلى للقضاء ، مقدار دية القتل للمتوفّى خطأ ذكراً كان أو أنثى.

وأوضح مجلس القضاء أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الخطأ أخماس، ودية العمد وشبهه أثلاث ، ويجوز إعادة تقييمها حسب الزمن الذي حدثت فيه الواقعة.

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن دية الخطأ تكون 300 ألف ريال ، ودية العمد وشبهه 400 ألف ريال ، لافتا إلى أن الدية تكون ما دون النفس من الأعضاء والمنافع بنسبة متذكر في دية العمد أو الخطأ.

وأشار مجلس القضاء أن تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم ، دية جراحها وأطرافها مدينة الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل .

يذكر أن في الآونة الأخيرة ، زادت الأقاويل حول الديات في القتل وكثرة المبالغة فيها إلى حد أن البعض يزاود على المقتول، حيث إن الديات أصبحت مبالغا فيها إلى درجة أن بعض الناس يطلب في المقتول عشرات الملايين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بعد خمسين عاما من الإعداد والركض عرفت ان درجة الثقل في الفراغ صنفان : درجة كثافة كتلة ودرجة كثافة مغناطيسية مرتبطة بدرجة المجموع الممثل لدرجة الثقل على أن يوحد مركز التمثيل لهما حيث يتهاوى الثقل ويتنامى الثقل المغناطيسي بسبب درجة الثبات والتوزيع لدرجة الكتلة في فراغين مختلفين او متطابقين عدديا لكن قد يكونا متطابقين فراغيا إذا قسنا الفراغ نفسه بعددين مختلفين.
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. امعم واكرم باالضيف والمضيف ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ...
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ...

أخر الأخبار

شاب ينقذ حياة مدير الدفاع المدني السابق بتبرعه بجزء من كبده 
شاب ينقذ حياة مدير الدفاع المدني السابق بتبرعه بجزء من كبده 
Time منذ 3 دقائق Views 1181
عبدالرحمن بن مساعد يجلد الحاقدين على المملكة بسبب قمة العشرين
عبدالرحمن بن مساعد يجلد الحاقدين على المملكة بسبب قمة العشرين
Time منذ 14 دقيقة Views 1368
محمد رمضان يثير الجدل بصورته مع مطرب إسرائيلي 
محمد رمضان يثير الجدل بصورته مع مطرب إسرائيلي 
Time منذ 24 دقيقة Views 195
هذي اللى سلمت من الناقة
هذي اللى سلمت من الناقة
Time منذ 35 دقيقة Views 622
لحظة وفاة سيدة على يد طليقها
لحظة وفاة سيدة على يد طليقها
Time منذ 36 دقيقة Views 583
غدير السلطان تفاجئ أمل عباس في المستشفى
غدير السلطان تفاجئ أمل عباس في المستشفى
Time منذ 36 دقيقة Views 327
 كريم الأحمدي: الهلال أفضل نادٍ سعودي
 كريم الأحمدي: الهلال أفضل نادٍ سعودي
Time منذ 37 دقيقة Views 1676
أسباب إدراج التعليم في قمة العشرين بالرياض
أسباب إدراج التعليم في قمة العشرين بالرياض
Time منذ 48 دقيقة Views 1569
" الأهلي " يكشف عن حجم إصابة المسيليم وآل فتيل 
" الأهلي " يكشف عن حجم إصابة المسيليم وآل فتيل 
Time منذ 58 دقيقة Views 1613
ترامب لقادة قمة العشرين: أتطلع إلى العمل معكم في المستقبل
ترامب لقادة قمة العشرين: أتطلع إلى العمل معكم في المستقبل
Time منذ ساعة Views 1946