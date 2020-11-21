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الجدعاني ضمن التشكيل الأساسي للهلال أمام النصر 

Time منذ 17 دقيقة
Views 1628
الجدعاني ضمن التشكيل الأساسي للهلال أمام النصر 

ماجد محمد (صدى):
استقر مدرب ‎الهلال الروماني رازفان لوشيسكو على أن يكون نجم الزعيم عبدالله الجدعاني ضمن التشكيل الأساسي في لقاء ‎النصر الاثنين المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الروماني  لوشيسكو لقيادة الزعيم في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

ومن المقرر أن  لوشيسكو، سيعقد اجتماعًا " عن بعد "، مع نجوم نادي الهلال، لشرح خطته الفنية، أمام النصر، والطريقة التي يرغب في تطبيقها خلال الـ90 دقيقة.

ومن المفترض أن لوشيسكو، سيفتح خط اتصال مباشر مع أحد مساعديه، خلال مجريات المباراة، كما لو كان يتواجد على الخطوط تمامًا، من أجل تخطي هذه العقبة الكبرى.

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أحدث التعليقات

عاطل
ياكثر هرجك يالنمر اركد عط غيرك فرصه يدلي بدلوه ترا مانت الدكتور الوحيد عندنا
عادل عبدالحي حمزة
يدوس
abdul
ونتساءل لماذا اصبحنا في مؤخرة العالم وغيرنا متفوّقين علينا .
عاطل
بس المملكه سباقه للخير وهي الوحيده الي تدفع تبرعات بالمليارات وباقي الدول تتفرج
.M.
لا غرابة لا استغرب حدوث هذا دائماً والسبب هو وثوق الفتيات في الشباب إلي بلا ذمة وذمير هنالك الملايين من الفتيات في الحياة يحدث لهن هذا الأمر المرعب

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