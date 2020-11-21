الجدعاني ضمن التشكيل الأساسي للهلال أمام النصر 

ماجد محمد (صدى):
استقر مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو على أن يكون نجم الزعيم عبدالله الجدعاني ضمن التشكيل الأساسي في لقاء النصر الاثنين المقبل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الروماني لوشيسكو لقيادة الزعيم في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
ومن المقرر أن لوشيسكو، سيعقد اجتماعًا " عن بعد "، مع نجوم نادي الهلال، لشرح خطته الفنية، أمام النصر، والطريقة التي يرغب في تطبيقها خلال الـ90 دقيقة.
ومن المفترض أن لوشيسكو، سيفتح خط اتصال مباشر مع أحد مساعديه، خلال مجريات المباراة، كما لو كان يتواجد على الخطوط تمامًا، من أجل تخطي هذه العقبة الكبرى.