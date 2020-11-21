" النمر ": الأعمال المنزلية لا تعتبر رياضة كافية 

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن الأعمال المنزلية لا تغني عن ممارسة الرياضة، مضيفا:" شغل البيت سواء التنظيف والطبخ لا يعتبر رياضة كافية ".
وأضاف " النمر ": لابد من رياضة ترفع نبضات القلب " هوائية "، ويأتي ذلك ردا على استفسار أحد متابعيه.
وكان " النمر " ذكر في تصريحات سابقة أن الزنجبيل يقلل الكولسترول الضار في الدم 10%، كما يخفض الضغط " الانقباضي ٦ ملم زئبق، انبساطي ٢ ملم زئبق ".
وأشار " النمر إلى أنه لا يغني عن أدوية الكولسترول أو الضغط، موضحا أن " 5جرام " من الزنجبيل في اليوم أكثر من كافية لحصول الفائدة.