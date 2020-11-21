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" النمر ": الأعمال المنزلية لا تعتبر رياضة كافية 

Time منذ 28 دقيقة
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" النمر ": الأعمال المنزلية لا تعتبر رياضة كافية 

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن الأعمال المنزلية لا تغني عن ممارسة الرياضة، مضيفا:" شغل البيت سواء التنظيف والطبخ لا يعتبر رياضة كافية ".

وأضاف " النمر ": لابد من رياضة ترفع نبضات القلب " هوائية  "، ويأتي ذلك ردا على استفسار أحد متابعيه.

وكان " النمر " ذكر في تصريحات سابقة أن الزنجبيل يقلل الكولسترول الضار  في الدم 10%، كما يخفض الضغط " الانقباضي ٦ ملم زئبق، انبساطي ٢ ملم زئبق ".

وأشار " النمر إلى أنه لا يغني عن أدوية الكولسترول أو الضغط، موضحا أن " 5جرام " من الزنجبيل في اليوم أكثر من كافية لحصول الفائدة.

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أحدث التعليقات

عاطل
ياكثر هرجك يالنمر اركد عط غيرك فرصه يدلي بدلوه ترا مانت الدكتور الوحيد عندنا
عادل عبدالحي حمزة
يدوس
abdul
ونتساءل لماذا اصبحنا في مؤخرة العالم وغيرنا متفوّقين علينا .
عاطل
بس المملكه سباقه للخير وهي الوحيده الي تدفع تبرعات بالمليارات وباقي الدول تتفرج
.M.
لا غرابة لا استغرب حدوث هذا دائماً والسبب هو وثوق الفتيات في الشباب إلي بلا ذمة وذمير هنالك الملايين من الفتيات في الحياة يحدث لهن هذا الأمر المرعب

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