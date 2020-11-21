الكشف عن شروط إقامة مباريات ثمن نهائي كأس الملك

نواف السالم (صدى):
كشف اتحاد كرة القدم، عن شروط إقامة مباريات دور ثمن النهائي لـ بطولة كأس الملك موسم 2020/2021 التي تنطلق في منتصف ديسمبر المقبل.
وتأتي الشروط كالتالي:" إقامة البطولة من دور واحد والاحتكام لأشواط إضافية وركلات الترجيح، في حال التعادل، والسماح بإجراء 5 تبديلات و9 لاعبين في مقاعد الاحتياط، والسماح بمشاركة اللاعبين من مختلف الدرجات مع الفريق الأول "، وذلك وفقًا للزميلة " الجزيرة ".
وستُقام 3 مباريات في دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين يوم 16 ديسمبر المقبل، حيث يواجه ضمك فريق التعاون، والقادسية يواجه الشباب والنصر يواجه الرائد، بينما تُقام يوم 17 ديسمبر 5 مباريات وهم: " الباطن وأبها، الاتفاق والفيصلي، الهلال والفتح، والوحدة ضد الاتحاد، والأهلي ضد العين ".