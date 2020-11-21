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الكشف عن شروط إقامة مباريات ثمن نهائي كأس الملك

Time منذ ساعة
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الكشف عن شروط إقامة مباريات ثمن نهائي كأس الملك

نواف السالم (صدى):
كشف اتحاد كرة القدم، عن شروط إقامة مباريات دور ثمن النهائي لـ بطولة كأس الملك موسم 2020/2021 التي تنطلق في منتصف ديسمبر المقبل.

وتأتي الشروط كالتالي:" إقامة البطولة من دور واحد والاحتكام لأشواط إضافية وركلات الترجيح، في حال التعادل، والسماح بإجراء 5 تبديلات و9 لاعبين في مقاعد الاحتياط، والسماح بمشاركة اللاعبين من مختلف الدرجات مع الفريق الأول "، وذلك وفقًا للزميلة " الجزيرة ".

وستُقام 3 مباريات في دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين يوم 16 ديسمبر المقبل، حيث يواجه ضمك فريق التعاون، والقادسية يواجه الشباب والنصر يواجه الرائد، بينما تُقام يوم 17 ديسمبر 5 مباريات وهم: " الباطن وأبها، الاتفاق والفيصلي، الهلال والفتح، والوحدة ضد الاتحاد، والأهلي ضد العين ".

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أحدث التعليقات

عاطل
ياكثر هرجك يالنمر اركد عط غيرك فرصه يدلي بدلوه ترا مانت الدكتور الوحيد عندنا
عادل عبدالحي حمزة
يدوس
abdul
ونتساءل لماذا اصبحنا في مؤخرة العالم وغيرنا متفوّقين علينا .
عاطل
بس المملكه سباقه للخير وهي الوحيده الي تدفع تبرعات بالمليارات وباقي الدول تتفرج
.M.
لا غرابة لا استغرب حدوث هذا دائماً والسبب هو وثوق الفتيات في الشباب إلي بلا ذمة وذمير هنالك الملايين من الفتيات في الحياة يحدث لهن هذا الأمر المرعب

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